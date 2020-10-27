Больной Covid-19 в среду ехал в автобусе Рига - Дубулты - Мазирбе

Всем пассажирам, ехавшим в данном автобусе в упомянутую дату - вне зависимости от длины индивидуального маршрута - рекомендуют следить за состоянием здоровья. Если наблюдаются симптомы заболевания дыхательных путей, рекомендуется оставаться дома, связаться с семейным врачом, чтобы оценить состояние здоровья и принять решение о необходимости теста на Covid-19.

SPKC напоминает, что в этих случаях быстрее узнать, был ли ты в контакте с заболевшим Covid-19, поможет приложение Apturi Covid. Используя это приложение, можно своевременно изолироваться, чтобы не ставить под угрозу семью, коллег и других жителей.