Больной Covid-19 в среду ехал в автобусе Рига - Дубулты - Мазирбе

Заболевший Covid-19 пассажир в среду, 21 октября, ехал в автобусе Рига - Дубулты - Мазирбе, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Больной ехал рейсом компании Nordeka № 7946, автобус выехал из Риги в 7:30.
Всем пассажирам, ехавшим в данном автобусе в упомянутую дату - вне зависимости от длины индивидуального маршрута - рекомендуют следить за состоянием здоровья. Если наблюдаются симптомы заболевания дыхательных путей, рекомендуется оставаться дома, связаться с семейным врачом, чтобы оценить состояние здоровья и принять решение о необходимости теста на Covid-19.
SPKC напоминает, что в этих случаях быстрее узнать, был ли ты в контакте с заболевшим Covid-19, поможет приложение Apturi Covid. Используя это приложение, можно своевременно изолироваться, чтобы не ставить под угрозу семью, коллег и других жителей.