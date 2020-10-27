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Во Франции исламисты атаковали десятки сайтов после заявлений президента Макрона.

После слов Макрона исламисты во Франции атаковали десятки сайтов

Во Франции в ночь на 27 октября десятки сайтов подверглись хакерским атакам исламистов, сообщает AFP. На сайтах, в том числе районных управ, появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда и смерти Франции, а также изображения президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи.

Поводом для атаки стали высказывания Макрона об убийстве учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка.

Макрон назвал погибшего преподавателя "тихим героем", а само нападение "исламистским терактом". Выступая 23 октября на траурной церемонии в память об убитом учителе, президент Франции заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама.

Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение в ряде стран Ближнего Востока. Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику".

Муфтий Чечни и советник главы республики Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции "террористом номер 1" и "врагом всех мусульман". Его заявление опубликовали в инстаграме Духовного управления мусульман Чечни. В заявлении муфтий осуждает акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати, в ходе которых на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. "Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь! Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишенного профессора "национальным героем", – говорится в заявлении муфтия Чечни.

Вечером 16 октября выходец из России, 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, обезглавил 47-летнего Самюэля Пати – учителя в школе во французском городке Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Десять лет назад Абдуллах Анзоров приехал во Францию с родителями, получившими статус беженцев.

В день убийства Анзоров сообщил в соцсетях, что он пошел на преступление после того, как учитель провел в школе урок о свободе слова для учеников в возрасте 12-13 лет и рассказал им о карикатурах на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда. Несмотря на то, что учитель предложил выйти из класса во время этого урока всем ученикам, которые исповедуют ислам, подростку не понравилась сама постановка вопроса о том, может ли Мухаммед быть объектом карикатур. И он, согласно его заявлению, решил отомстить за пророка.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 27.10.2020