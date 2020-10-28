"Динамо" без главного тренера и капитана отправилось в Минск

Ранее сообщалось, что после возвращения из Беларуси у 13 человек, связанных с рижским "Динамо", были подтверждены случаи коронавируса. Два дня спустя Савицкис в разговоре с LETA отметил, что "Динамо" собирается вернуться на лёд 24 или 25 октября.

Из-за карантина "динамовцы" отменили две домашние игры против "Витязя" и "Металлурга", а также выездные матчи против омского "Авангарда" и московского "Динамо".

Матчи против "Динамо" и "Авангарда" удалось перенести на январь, но с "Металлургом" и "Витязем" переговоры ещё предстоят. Сейчас "Динамо" сосредоточено на серии из четырёх выездных матчей, которая начинается 28 октября.

Выездная серия начнётся в среду в Минске, где после истечения срока "народного ультиматума", выдвинутого Светланой Тихановской, ожидается начало национальной забастовки.

"Пока ничто не свидетельствует о том, что не стоит ехать", - в понедельник сказал Савицкис. "Минская команда ничего нам не сказала, но всё может поменяться. Сегодня всё в порядке, и команда в боевой готовности", - отметил председатель совета клуба.

Ближайшую выездную серию матчей пропустят главный тренер "Динамо" Петерис Скудра и его ассистент Александр Ниживий, которые инфицированы Covid-19. Обязанности главного тренера будет исполнять Дмитрий Пархоменко, а помогаеть ему будут Андрей Кудин и Валерий Кулибаба. Также ближайшие четыре матча пропустят капитан "Динамо" Лаурис Дарзиньш, вратари Станислав Галимов и Илья Проскуряков, защитники Янис Якс, Роберт Мамчиц, нападающие Мартиньш Дзиеркалс, Константин Комарек, Микс Индрашис, Мэтт Уайт и другие игроки.

Савицкис обратил внимание на то, что на данный момент персонал "Динамо" прикладывает много усилий, чтобы согласовать календарь игр с командами противников. У всех свой график, свои пожелания и интересы, но переговоры всё равно проходят в дружеской обстановке.

"Возможно, в будущем будет легче, но мы всё равно возьмём с собой человека, который отвечает за дезинфекцию", - сказал Савицкис, отметив, что "в пузыре" жить всё же невозможно, а потому вирус найдёт щель, через которую подкрадётся к "динамовцам". "Я думаю, что мы соблюдаем достаточно мер защиты. Мы хоть и пытаемся, но жить в вакууме не получается. Будем соблюдать ещё более строгие меры предосторожности, чтобы подобное не повторилось", - поделился Савицкис.

На прошлой неделе президент КХЛ Александр Морозов повторно коснулся темы о размещении иностранных команд в России в случае, если из-за распространения коронавируса границы будут закрыты. Больше всех это касается "Йокерита" из Хельсинки и "Динамо" из Риги.

"Такой сценарий регулярно обсуждается в СМИ, но внутри команды мы этот вопрос пока не рассматривали", - признал Савицкис. 2

После игры в Минске "динамовцы" отправятся в Челябинск, где сыграют с "Трактором" (30.10), затем 1 ноября в Екатеринбурге они встретятся с "Автомобилистом", и 3 ноября ожидается встреча с командой "Барыс" в Нур-Султане.