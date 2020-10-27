LTRK: с помощью государства не удастся спасти все столкнувшиеся с трудностями компании

LTRK намерена примерно в течение недели представить правительству свои рекомендации по реализации мер поддержки, которые сейчас еще обсуждаются в организации.

"Тема актуальна, и совершенно очевидно, что, судя по статистическим данным Covid-19, ограничения будут усиливаться, поэтому вызовы для экономики будут становиться все больше", - сказал Эндзиньш.