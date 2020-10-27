Ср, 28.10.2020
Вирус продолжает широко распространяться в Латвии, и это требует немедленных действий, чтобы не было поздно и вирус не победил, как это произошло в других странах. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

LTRK: с помощью государства не удастся спасти все столкнувшиеся с трудностями компании

Янис Эндзиньш

ФОТО: LETA

С помощью государства не удастся спасти все компании, оказавшиеся в затруднительном положении из-за пандемии Covid-19, и правительству нужно будет принять решение о наиболее эффективных мерах поддержки предпринимателей для сокращения последствий пандемии Covid-19, поскольку финансовые ресурсы не являются неисчерпаемыми, заявил председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янис Эндзиньш.

LTRK намерена примерно в течение недели представить правительству свои рекомендации по реализации мер поддержки, которые сейчас еще обсуждаются в организации.

"Тема актуальна, и совершенно очевидно, что, судя по статистическим данным Covid-19, ограничения будут усиливаться, поэтому вызовы для экономики будут становиться все больше", - сказал Эндзиньш.

Председатель правления LTRK отметил, что это время полно вызовов, и сейчас параллельно с усилиями по определению мер поддержки предпринимателей необходимо также рассматривать законопроекты государственного бюджета на следующий год.

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