Ср, 28.10.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
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Больницы Омска полны: машины скорой помощи повезли пациентов в региональный Минздрав

ФОТО: Reuters/ScanPix

После того, как в больницах Омска отказались принимать пациентов с Covid-198 из-за нехватки мест, машины скорой помощи повезли больных к зданию регионального Министерства здравоохранения. Как сообщает "Медуза", после этого места для пациентов нашлись.

По информации "НГС Омск", первый автомобиль "скорой" прибыл к зданию после 22 часов. Он привез 70-летнюю пациентку, у которой компьютерная томография показала поражение 81% легких, при этом госпитализировать ее не могли - в больницах не было мест.

В итоге, медикам пришлось возить женщину по городу более десяти часов, после чего они приехали к зданию Минздрава, чтобы лично узнать у главы ведомства, куда отправлять больную.

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"Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили спросить, может, нам тут подскажут. Больная на 100% нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям", - цитирует издание "НГС Омск" медика бригады скорой помощи.

По словам женщины, подобные ситуации, когда пациентам требуется госпитализация, но везти их некуда, происходят на ее подстанции практически каждую смену. 

Как пишет "Комсомольская правда", позднее к зданию Минздрава подъехали еще два автомобиля "скорой". Во второй машине был пациент с поражением 88% легких, а в третьей - кислород, необходимый для больных в первых двух автомобилях.

"Медуза" отмечает, что машины для привлечения внимания включили сирены, но из здания никто не вышел. Однако вскоре пациентов увезли в Больницу скорой медицинской помощи №2, пишет "Город 55".

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