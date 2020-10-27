Больницы Омска полны: машины скорой помощи повезли пациентов в региональный Минздрав

После того, как в больницах Омска отказались принимать пациентов с Covid-198 из-за нехватки мест, машины скорой помощи повезли больных к зданию регионального Министерства здравоохранения. Как сообщает "Медуза", после этого места для пациентов нашлись.
По информации "НГС Омск", первый автомобиль "скорой" прибыл к зданию после 22 часов. Он привез 70-летнюю пациентку, у которой компьютерная томография показала поражение 81% легких, при этом госпитализировать ее не могли - в больницах не было мест.
"Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили спросить, может, нам тут подскажут. Больная на 100% нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям", - цитирует издание "НГС Омск" медика бригады скорой помощи.
У здания минздрава от отчаяния стояли кареты скорой помощи с тяжелобольными https://t.co/1xSiebgUw7 pic.twitter.com/kRwO8Ay5kI— БК55, г. Омск (@bk55ru) October 27, 2020
По словам женщины, подобные ситуации, когда пациентам требуется госпитализация, но везти их некуда, происходят на ее подстанции практически каждую смену.
Как пишет "Комсомольская правда", позднее к зданию Минздрава подъехали еще два автомобиля "скорой". Во второй машине был пациент с поражением 88% легких, а в третьей - кислород, необходимый для больных в первых двух автомобилях.
"Медуза" отмечает, что машины для привлечения внимания включили сирены, но из здания никто не вышел. Однако вскоре пациентов увезли в Больницу скорой медицинской помощи №2, пишет "Город 55".