Больницы Омска полны: машины скорой помощи повезли пациентов в региональный Минздрав

По информации "НГС Омск", первый автомобиль "скорой" прибыл к зданию после 22 часов. Он привез 70-летнюю пациентку, у которой компьютерная томография показала поражение 81% легких, при этом госпитализировать ее не могли - в больницах не было мест.

В итоге, медикам пришлось возить женщину по городу более десяти часов, после чего они приехали к зданию Минздрава, чтобы лично узнать у главы ведомства, куда отправлять больную. 3

"Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили спросить, может, нам тут подскажут. Больная на 100% нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям", - цитирует издание "НГС Омск" медика бригады скорой помощи.

У здания минздрава от отчаяния стояли кареты скорой помощи с тяжелобольными https://t.co/1xSiebgUw7 pic.twitter.com/kRwO8Ay5kI — БК55, г. Омск (@bk55ru) October 27, 2020

По словам женщины, подобные ситуации, когда пациентам требуется госпитализация, но везти их некуда, происходят на ее подстанции практически каждую смену.

Как пишет "Комсомольская правда", позднее к зданию Минздрава подъехали еще два автомобиля "скорой". Во второй машине был пациент с поражением 88% легких, а в третьей - кислород, необходимый для больных в первых двух автомобилях.