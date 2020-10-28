Ср, 28.10.2020
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Андрей Чистяков, визажист

Covid-19 больны девять сотрудников скорой помощи

Автомобили скорой помощи. Иллюстративное фото

ФОТО: Rebeka Žeire / LETA

Covid-19 в настоящее время больны девять сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), а около 20 находятся на карантине, сообщила в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении директор NMPD Лиене Ципуле.

Она отметила, что количество находящихся на карантине сотрудников все время меняется. Ни один из работников не заразился Covid-19 от пациентов, только один инфицировался от коллеги, а остальные заразились не на работе.

Ципуле подчеркнула, что в NMPD очень строго применяются индивидуальные средства защиты.

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