Covid-19 больны девять сотрудников скорой помощи

Covid-19 в настоящее время больны девять сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), а около 20 находятся на карантине, сообщила в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении директор NMPD Лиене Ципуле.
Она отметила, что количество находящихся на карантине сотрудников все время меняется. Ни один из работников не заразился Covid-19 от пациентов, только один инфицировался от коллеги, а остальные заразились не на работе.
Ципуле подчеркнула, что в NMPD очень строго применяются индивидуальные средства защиты.