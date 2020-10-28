DxOMark протестировал последний смартфон Huawei, Huawei Mate 40 Pro, и благодаря его впечатляющим характеристикам, таким как сенсор 1 / 1,28 дюйма и объектив с диафрагмой f / 1,9, 20 МП сенсором с более крупными пикселями и телекамерой с 5-кратным увеличением признана лучшей мобильной фото- и видеокамерой на рынке сегодня. Престижный портал высоко оценил, как технические, так и фотографические возможности последней модели Huawei, набрав 136 баллов. Рейтинг фотографий в 140 баллов был основан на выдающейся производительности во всех подкатегориях и невероятно интуитивно понятном интерфейсе пользователя для фотографий. При более внимательном рассмотрении этой категории стоит отметить, что наивысшими оценочными параметрами фотографий были экспозиция, цвет и текстура, получившие 109, 104 и 101 балл соответственно. Новый флагман Huawei также впечатляет возможностями видео, устанавливая новый стандарт мобильной видеографии. Это подтверждают оценки в категории Видео, где основными параметрами являются: автофокус (105 баллов), шум (105), стабилизация (102), выдержка (102) и масштабирование (дистанционное управление и ширина) (88), а общая оценка видео достигает 116 баллов.