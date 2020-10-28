Фото, видео ⟩ Предприниматели и художники с пустыми рамами от картин вышли на протест

Галерея: Акция протеста в Риге

Совет предпринимателей Крестьянского союза Латвии (LZS), входящего в СЗК, организовал сегодня в 10:00 около здания Сейма акцию протеста малых предпринимателей "Отдай ложку", сообщила пресс-секретарь СЗК Даце Карклиня.

"Несмотря на экономический спад и значительную нехватку доходов из-за пандемии Covid-19, правительство предлагает поднять налоги на микропредприятия, плательщиков патентов и творческих людей. За счет этих людей и их семей правительство хочет собрать 80 миллионов евро в следующем году, а в 2022 году - уже 140 миллионов", - говорит председатель LZS Арманд Краузе.

LZS призывает малых предпринимателей выразить свою позицию против такой политики, которая, по ее мнению, "противоречит экономической логике и может уничтожить тысячи рабочих мест".

У Сейма собрались также представители Союза художников Латвии, Союза писателей Латвии, Союза театральных деятелей Латвии и Латвийской ассоциации рок-музыки.

Художественная форма этой акции выглядит так: пустые рамки для картин - как ассоциация с правящими политиками, которые видят рамки без содержания.