За девять месяцев дефицит налогов составил 335,3 млн евро

Поступления в консолидированный совокупный бюджет в этот период были на 22,7 млн евро или 0,3% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, и составили 8,418 млрд евро. Как указывает Минфин, доходы совокупного бюджета уменьшились из-за сокращения налоговых поступлений вследствие пандемии Covid-19 и ее влияния на экономическую ситуацию в Латвии и в мире.

В свою очередь расходы совокупного бюджета по сравнению с соответствующим периодом выросли на 669 млн евро (8,4%) и составили 8,588 млрд евро.

Из-за Covid-19 с середины марта были введены ограничения, которые существенно повлияли на экономическую активность практически во всех отраслях, в результате чего валовой внутренний продукт во втором квартале уменьшился на 8,9%. Столь резкий спад в экономике существенно повлиял на поступления налогов, которые во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 9,7%.

Минфин подчеркивает, что от плана отстают фактически все налоговые поступления, кроме подоходного налога с населения, поступления которого на 41,5 млн евро (3,3%) больше запланированного. Это объясняется большим перевыполнением плана в январе и феврале, до начала пандемии.

Хуже всего выполняется план поступлений налога на добавленную стоимость - получено на 284,3 млн евро (13,5%) меньше, чем планировалось. Поступления акцизного налога были на 109,6 млн евро (12,2%) меньше, чем планировалось, взносов социального страхования поступило на сумму 138,6 млн евро, что на 6,2% меньше плана.