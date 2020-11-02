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Мигрень – это сложное неврологическое заболевание, влияющее на качество жизни, которое чаще всего наблюдается у людей в возрастной группе от 20 до 50 лет. Женщины страдают от приступов мигрени в три раза чаще, чем мужчины. Чтобы как можно быстрее устранить или уменьшить вызванные заболеванием боли, важно уметь отличать мигрень от других головных болей.

Д-р Лига Мекша (Отделение головной боли РВКУБ «Гайльэзерс», «GK Neiroklīnika», «Клиника боли DAP») поясняет, что наиболее распространенный в обществе вид головной боли – это головная боль напряжения. Она обычно возникает после долгого рабочего дня, плохо проветренных помещений, когда чувствуем усталость или стресс. Головные боли напряжения симметричные, давящие, легкие или средне-сильные, и во время таких болей человек в основном может продолжать заниматься своими ежедневными делами.

Симптомы мигрени

Во время мигрени обычные ежедневные действия, например, ходьба по лестнице или бег до остановки общественного транспорта, усиливают головную боль. Чаще всего во время приступа мигрени человек не может работать, подавлен, ему сложно концентрироваться, и он хочет только спать.

Мигрень характеризуют:

интенсивные, пульсирующие головные боли, чаще всего с одной стороны головы; тошнота и рвота; чувствительность к свету, звукам, запахам; боли длятся от 4 до 72 часов; иногда наблюдаются симптомы «ауры» – преходящее неясное зрение, онемение рук и ног, нарушения речи.

Диагностика мигрени

Д-р Лига Мекша рассказывает, что мигрень – это клинический диагноз. Это означает, что для постановки диагноза мигрени необходимо поговорить с пациентом, выяснить характерные для мигрени жалобы, а также провести неврологическое обследование пациента. Ведение дневника головных болей – один из способов, как облегчить разговор с врачом, чтобы помочь поставить правильный диагноз.

Чем лучше пациент узнал себя и ситуации, в которых у него бывают приступы мигрени, тем быстрее можно найти способы уменьшить и даже предотвратить боль. Особенно полезно для изучения свой болезни вести дневник головных болей, в котором пациент отмечает те моменты, когда начался приступ мигрени, его продолжительность, интенсивность болей, чувствительность к свету, конкретным запахам и т. д.

Дополнительные обследования

Чтобы поставить диагноз мигрени, не требуются специфические нейрорадиологические обследования, врач может их посоветовать в случае, если есть подозрения на другую причину головных болей, или в жалобах пациента есть какие-либо «красные флаги»:

1) Головные боли вместе с системными проявлениями – лихорадкой, ознобом, усиленным потоотделением ночью, болями в мышцах, потерей веса, особенно если в анамнезе есть опухоли, иммуносупрессия, инфекция ВИЧ.

2) Головные боли, которые сопровождают неврологические нарушения – изменения поведения, изменения личности, слабость в руках или ногах, нарушения чувствительности, двоящееся зрение, нарушения речи, нарушения координации, пульсирующий шум.

3) Внезапное начало головных болей – головная боль «взрывного» характера, когда боль достигает максимальной силы в течение 1 минуты.

4) Головные боли у пациентов в возрасте до 5 или старше 65 лет.

5) Изменение характера головной боли – постоянные, длительные головные боли или изменение характера боли. Боль меняется в зависимости от положения тела, в положении лежа или стоя, а также головная боль усиливается при кашле или использовании туалета.

6) Головные боли, во время которых отмечаются изменения зрения.

7) Головные боли у беременной.

8) Головные боли, из-за которых человек просыпается, головные боли, связанные с физической активностью, сексуальной активностью.

Действия в случае мигрени

Первый шаг - консультация семейного врача, он поможет оценить причину головной боли и даст рекомендации для ее лечения. За помощью также можно обратиться к неврологам и алгологам, специализирующимся на диагностике, исследовании и лечении головных болей, а также обратиться за консультацией к специалистам Отделения головных болей РВКУБ «Гайльэзерс».

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