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Несомненно, что членство в Европейском союзе, а также гармонизация законодательства привели к положительным изменениям для меньшинств государств-членов во многих регионах. Однако, многое еще предстоит сделать, особенно в Латвии. Национальные проблемы, не решенные должным образом, могут легко привести к конфликтам. Чтобы избежать всего этого, была выдвинута новая гражданская инициатива Европейского союза.

Как становятся меньшинством?

До сих пор законы ЕС считали меньшинствами только те группы, которые представлены в меньшем количестве, чем остальные жители, составляющие титульную нацию. Тем не менее, законы ЕС не смогли решить проблемы нацменьшинств, которые замедляют их развитие и мешают их процветанию. Особенно в тех регионах, где национальное меньшинства представлены в значительном количестве, более того, они могут составлять большинство в отдельном регионе, почему же они не наделены теми же правами, что и титульные нации?

Давайте вспомним Латгальский регион и русских, которые там живут и составляют более половины его населения. Русские стали неотъемлемой частью культурного облика, истории и экономики Латвии.

Финансирование национальных меньшинств – это очень важный вопрос, который поднимается в инициативе ЕС, упомянутой выше. Определенное меньшинство может спокойно жить и развивается только в том случае, если его доступ к экономическим ресурсам не зависит от воли большинства или централизованных учреждений. Кроме того, меньшинство не должно быть вынуждено зависеть исключительно от “нации-матери”. Эта зависимость часто может означать систему отношений, обременяющую обе стороны, что приводит к исчезновению уникальных культурных характеристик, даже если первоначальная цель была прямо противоположна.

Что говорят те, кто запустил эту инициативу ЕС?

По мнению секеев, которые сами являются большинством на своей территории Секейского края, но меньшинством в Румынии, Европейский союз должен создать учреждение "Национальных Регионов”. Это означало бы, что те территории, которые могут быть ограничены географически и в которых определенное меньшинство является большинством на местном уровне или представлено большим числом жителей, должны быть признаны Европейским союзом. Те, кто там живет, должны иметь автономию от государственных институтов, когда речь заходит об использовании ресурсов ЕС, о направлениях развития и так далее.

В результате регион Латгалия, например, получил бы самостоятельный доступ к фондам ЕС и смог бы использованы эти ресурсы для решения наиболее важных целей и задач, сформулированных именно местным населением. Они так же могли бы быть использованы таким образом, чтобы экономические, культурные, образовательные и развивающие аспекты русского меньшинства не игнорировались или не рассматривались как второстепенные большинством государственных учреждений Латвии.

Государство и его титульная нация, то есть, латыши, должны воспринять эту инициативу положительно, так как именно этим образом можно избежать действительно плохого сценария. Сценарий, когда меньшинство может иметь свою самоидентификацию только в гетто, оставляя после себя, во многих случаях, обнищавшие территории.

Исходя из принципа, что экономическое развитие является фундаментальным интересом не только меньшинства, но и государства и его титульной нации, что возможность роста может быть предпосылкой стабильного мира, гражданин, который ответственно мыслит, исповедуя европейские ценности, не может сделать ничего другого, кроме как подписать инициативу ЕС о национальных регионах. Это вы можете сделать здесь. Это вы можете сделать здесь.