Ср, 28.10.2020
Каждый должен действовать по простому принципу: работа, дом свежий воздух. Ограничим контакты за пределами этих мест, не допустим распространения Covid-19! Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Covid-19: За сутки в Латвии выявлен 251 новый случай
госпитализировано 36 пациентов

Иллюстрация.

ФОТО: HOTLI SIMANJUNTAK / EPA / SCANPIX

За минувшие сутки в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, три инфицированных человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

С начала пандемии в Латвии скончались 63 инфицированных.

За прошедшие сутки сделано 6015 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,2%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5144 человек, выздоровели 1382 человека.

За прошедшие сутки госпитализировано 36 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Таким образом, число инфицированных Covid-19 в больницах достигло 182 человек, у 175 пациентов заболевание средней тяжести, семь человек находятся в тяжелом состоянии.

 

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