Covid-19: За сутки в Латвии выявлен 251 новый случай

С начала пандемии в Латвии скончались 63 инфицированных.

За прошедшие сутки сделано 6015 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,2%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5144 человек, выздоровели 1382 человека.

За прошедшие сутки госпитализировано 36 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.