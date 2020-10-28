Covid-19: За сутки в Латвии выявлен 251 новый случай
За минувшие сутки в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, три инфицированных человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
С начала пандемии в Латвии скончались 63 инфицированных.
За прошедшие сутки сделано 6015 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,2%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5144 человек, выздоровели 1382 человека.
За прошедшие сутки госпитализировано 36 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Таким образом, число инфицированных Covid-19 в больницах достигло 182 человек, у 175 пациентов заболевание средней тяжести, семь человек находятся в тяжелом состоянии.