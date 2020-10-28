На насосной станции в Огре спасли собаку

Собаку заметил сотрудник насосной станции Дзинтарс, который сразу же вызвал спасателей.

Спасательная бригада прибыла в течение десяти минут. Мужчинам, одетым в водолазное снаряжение, не составило особого труда вытащить собаку из ловушки. Как только испуганный и ослабленный пес был доставлен в безопасное место, пожарные завернули его в теплое одеяло и связались с приютом для животных.

При осмотре животного был обнаружен чип, и приют связался с хозяевами, которые искали своего питомца уже около суток.

Помните: если вы видите бездомное животное, вы должны немедленно сообщить об этом в полицию, а если животное попало в беду - позвонить в Государственную пожарно-спасательную службу.