На насосной станции в Огре спасли собаку

Вечером 26 октября на насосной станции в Огре провалилась собака, она несколько часов провела в воде и холоде, пытаясь спастись, сообщает передача Degpunktā.
Собаку заметил сотрудник насосной станции Дзинтарс, который сразу же вызвал спасателей.
Спасательная бригада прибыла в течение десяти минут. Мужчинам, одетым в водолазное снаряжение, не составило особого труда вытащить собаку из ловушки. Как только испуганный и ослабленный пес был доставлен в безопасное место, пожарные завернули его в теплое одеяло и связались с приютом для животных.
При осмотре животного был обнаружен чип, и приют связался с хозяевами, которые искали своего питомца уже около суток.
Помните: если вы видите бездомное животное, вы должны немедленно сообщить об этом в полицию, а если животное попало в беду - позвонить в Государственную пожарно-спасательную службу.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке