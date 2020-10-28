Ср, 28.10.2020
Каждый должен действовать по простому принципу: работа, дом свежий воздух. Ограничим контакты за пределами этих мест, не допустим распространения Covid-19! Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

"Согласие" просит Кариньша объявить в стране чрезвычайное положение

Кришьянис Кариньш.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Учитывая стремительное распространение Covid-19, партия "Согласие" призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша (JV) объявить в стране чрезвычайное положение.

В открытом письме премьеру "Согласие" подчеркивает, что заболеваемость Сovid-19 в Латвии растет - на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой прирост составил 57,4%, что представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков охарактеризовал как очень стремительный прирост.

Политическая сила напомнила, что на прошлой неделе был достигнут еще один "психологически значимый порог" - кумулятивный показатель за 14 дней в Латвии превысил 100 и составил 103,8 случая на 100 000 жителей. Также количество вновь выявленных случаев за неделю превысило 1000 и составило 1228, тогда как неделей ранее было 780 новых случаев.

"Согласие" подчеркивает, что Кариньш, оценивая ситуацию в Латвии, заявил, что вирус все еще стремительно распространяется и это требует немедленных действий, чтобы, глядя на опыт других стран, не было слишком поздно и вирус не победил.

В то время как в странах ЕС принимаются самые строгие ограничительные меры, кажется, что в Латвии правительство не только не может обеспечить нуждающихся средствами защиты от вируса - масками, но и не имеет серьезной устойчивой стратегии по ограничению распространения Covid-19, указывает "Согласие".

Партия считает, что чрезвычайное положение в стране нужно объявить немедленно.

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