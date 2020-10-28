Ср, 28.10.2020
Вирус продолжает широко распространяться в Латвии, и это требует немедленных действий, чтобы не было поздно и вирус не победил, как это произошло в других странах. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

ВИДЕО ⟩ Мэр Риги проинформировал о распространении Covid-19 в городе

Мартиньш Стакис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис проиинформировал о текущей ситуации с распространением Covid-19 в Риге и планируемой организации работы муниципальных образовательных учреждений на пресс-конференции сегодня в 12:30, сообщила TVNET дума.

В пресс-конференции приняли участие и другие ответственные муниципальные чиновники.

Перед пресс-конференцией в 11:00 было созвано заседание Комиссии гражданской защиты Рижской зоны сотрудничества для обсуждения текущей ситуации в городе в связи с распространением Covid-19.

Пресс-конференция прошла дистанционно.

Видео: Запись прямого эфира пресс-конференции

Последние новости

НАВЕРХ
Back