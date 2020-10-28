ВИДЕО ⟩ Мэр Риги проинформировал о распространении Covid-19 в городе

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис проиинформировал о текущей ситуации с распространением Covid-19 в Риге и планируемой организации работы муниципальных образовательных учреждений на пресс-конференции сегодня в 12:30, сообщила TVNET дума.
В пресс-конференции приняли участие и другие ответственные муниципальные чиновники.
Перед пресс-конференцией в 11:00 было созвано заседание Комиссии гражданской защиты Рижской зоны сотрудничества для обсуждения текущей ситуации в городе в связи с распространением Covid-19.
Пресс-конференция прошла дистанционно.
Видео: Запись прямого эфира пресс-конференции