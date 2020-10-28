Стакис: в Риге ученики 5-х и 6-х классов могут перейти на удаленное обучение

Как отметил Стакис, статистика Covid-19 в Риге не радует, и уже две трети случаев заражения фиксируются в Риге. Наибольшая распространяемость заболевания наблюдается в образовательных учреждениях и детских коллективах.

В связи с этим самоуправление приняло решение рекомендовать применить до 15 ноября норму удаленного обучения не только к ученикам старших классов, но и к ученикам 5-х и 6-х классов.

Школы должны будут сами оценить свою ситуацию, и после согласования с департаментом образования, культуры и спорта можно будет постановить, что учеба для этих классов будет организована удаленно.

В свою очередь, если будут найдены какие-то решения, позволяющие безопасно организовать учебу очно, то это тоже можно будет сделать.

Стакис указал, что ознакомился с публично прозвучавшей информацией о происходящем в отдельных школах. По его мнению, недопустимо, что директора школ относятся несерьезно к нынешней эпидемиологической ситуации.

Если такие ситуации будут повторяться, то неизбежны последствия, сказал мэр, отметив, что во время, когда школы являются одними из главных мест вспышек, он от руководителей школ ожидает максимально взвешенных и понятных действий.

Руководитель комитета по делам образования, культуры и спорта Ивета Ратиника призвала оценить ситуацию в каждой школе и искать решения, например, изменить расписание, может быть, переместить младшие классы в классы, в которых на время удаленного обучения нет учеников, и т. д.

Она считает, что школы должны действовать проактивно и нельзя считать, что то, что не запрещено - разрешено.

Как уже сообщалось, Рижская средняя школа Тейки в понедельник, 26 октября, запланировала вести все классы на представление в доме музыки Daile.

Мероприятие было отменено незадолго до полудня. Директор школы Гуна Пудуле сообщила, что мероприятие было отменено "из-за внешнего давления".

"Государственная служба качества образования оказывала внешнее давление. В такой властной форме они указали, что в данный момент недопустимо, чтобы такие мероприятия проводились для всех классов. К сожалению, мы отменили. Мы не хотим проблем", - сказала директор школы.

Латвийскому телевидению также стало известно, что осенние каникулы для 22 учителей и членов их семей в Рижской английской гимназии закончились карантином, поскольку после очного собрания во время каникул один из его посетителей сделал тест на Covid-19, который оказался положительным. Директор гимназии Майя Кокаре признает, что школа получила "горький урок" и подобные встречи больше не проводятся.

В свою очередь, 41-я Рижская средняя школа на прошлой неделе разместила в своем аккаунте в Facebook запись о том, что, пока ученики наслаждаются осенними каникулами, учителя активно работают, планируя дальнейшую учебу, а в свободное время они отдыхают в недавно обставленной учительской комнате. На прилагаемой фотографии видно, что шесть человек находятся в относительно тесном пространстве, не соблюдают дистанцию ​​в два метра и не носят маски. Позже школа удалила эту запись.

Директор средней школы Эгилс Романовскис рассказал, что это место, где учителя могут отдохнуть в ожидании следующего урока. Отметив, что эта комната очень тесная, он признал, что, возможно, учителям не надо было вместе собираться там.

Государственная служба качества образования узнает о нарушениях в школах как от родителей, так и из информации, публикуемой в Сети самими школами.