Ср, 28.10.2020
В случае самого негативного сценария развития, если закончатся цветовые зоны, предусмотренные стратегией, правительству придется принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Covid-19 выявлен в Саулкрастской больнице и доме социального ухода

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Covid-19 был обнаружен у восьми сотрудников и девяти пациентов Саулкрастской больницы, а также у двух сотрудников и семи клиентов дома социального ухода, сообщила LETA начальник управления коммуникации и туризма Саулкрастского самоуправления Байба Стяде.

Тестирование работников и постояльцев пансионата было проведено немедленно после того, как у одного из постояльцев был выявлен коронавирус, о чем поступила информация из Рижской Восточной клинической больницы.

"Ситуация опасна тем, что в 26 случаях симптомы Covid-19 не проявляются, поэтому особенно важно выявить и проверить контактных лиц", - сказала Стяде.

Руководители больницы и дома социального ухода сотрудничают с Центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы принять решения о дальнейшей работе обоих учреждений, травмпункта, предприятий, которые работают в помещениях больницы.

Председатель думы Саулкрастского края Нормунд Лицис созвал заседание группы по кризисному управлению, на котором было решено удаленно, насколько это возможно, организовать работу всех муниципальных учреждений. Руководителям больницы и дома социального ухода поручено отделить здоровых пациентов от больных.

Перед руководством больницы и социального дома также поставлена задача организовать работу, изолировать здоровых пациентов и принять решения относительно будущей работы учреждений.

Лицис также призывает жителей соблюдать все применимые правила в отношении Covid-19, держаться на расстоянии двух метров и следить за своим здоровьем.

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