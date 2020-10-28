Covid-19 выявлен в Саулкрастской больнице и доме социального ухода

Тестирование работников и постояльцев пансионата было проведено немедленно после того, как у одного из постояльцев был выявлен коронавирус, о чем поступила информация из Рижской Восточной клинической больницы.

"Ситуация опасна тем, что в 26 случаях симптомы Covid-19 не проявляются, поэтому особенно важно выявить и проверить контактных лиц", - сказала Стяде.

Руководители больницы и дома социального ухода сотрудничают с Центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы принять решения о дальнейшей работе обоих учреждений, травмпункта, предприятий, которые работают в помещениях больницы.

Председатель думы Саулкрастского края Нормунд Лицис созвал заседание группы по кризисному управлению, на котором было решено удаленно, насколько это возможно, организовать работу всех муниципальных учреждений. Руководителям больницы и дома социального ухода поручено отделить здоровых пациентов от больных.

Перед руководством больницы и социального дома также поставлена задача организовать работу, изолировать здоровых пациентов и принять решения относительно будущей работы учреждений.