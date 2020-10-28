Ср, 28.10.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
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В России врачам запретили публично высказываться о Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Министерство здравоохранения России приказало подведомственным врачам и медицинским учреждениям согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции, сообщает "Медуза".

Подлинное письмо есть в распоряжении редакции "Медузы".

"Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону", - цитирует письмо "Медуза".

В официальном комментарии ведомства сказано, что этот указ должен повысить эффективность информирования населения о мерах по борьбе с распространением вируса, а также профилактике заболеваемости.

В России второй день подряд рекордная суточная смертность от Covid-19 - за сутки умерли 346 человек.

На 28 октября в России зарегистрировано 16 202 новых случая заражения Covid-19.

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