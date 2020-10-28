В России врачам запретили публично высказываться о Covid-19

Министерство здравоохранения России приказало подведомственным врачам и медицинским учреждениям согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции, сообщает "Медуза".
Подлинное письмо есть в распоряжении редакции "Медузы".
"Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону", - цитирует письмо "Медуза".
В официальном комментарии ведомства сказано, что этот указ должен повысить эффективность информирования населения о мерах по борьбе с распространением вируса, а также профилактике заболеваемости.
В России второй день подряд рекордная суточная смертность от Covid-19 - за сутки умерли 346 человек.
На 28 октября в России зарегистрировано 16 202 новых случая заражения Covid-19.