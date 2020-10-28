В России врачам запретили публично высказываться о Covid-19

Подлинное письмо есть в распоряжении редакции "Медузы".

"Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону", - цитирует письмо "Медуза".

В официальном комментарии ведомства сказано, что этот указ должен повысить эффективность информирования населения о мерах по борьбе с распространением вируса, а также профилактике заболеваемости.

В России второй день подряд рекордная суточная смертность от Covid-19 - за сутки умерли 346 человек.