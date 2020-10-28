Липницкая показала фото четырёхмесячной дочери

"Четыре месяца", - подписала фотографии Липницкая.

В комментариях под фотографией свои пожелания и смайлики с сердечками оставили фигуристки Елена Радионова, Татьяна Тотьмянина, Елизавета Туктамышева, фигурист Максим Ковтун, а также продюсер Яна Рудковская, которая написала, что девочка очень похожа на маму.

О беременности Липницкой стало известно в июне этого года. 27 июля экс-фигуристка родила дочь, которую назвали Каталина. Избранник Липницкой - фигурист Владислав Тарасенко, с которым они познакомились в группе Этери Тутберидзе.