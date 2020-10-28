Ср, 28.10.2020
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Андрей Чистяков, визажист

Липницкая показала фото четырёхмесячной дочери

ФОТО: instagram.com/sunnylipnitskaya

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая  в своём Instagram опубликовала фотографии четырёхмесячной дочери.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Четыре месяца", - подписала фотографии Липницкая.

В комментариях под фотографией свои пожелания и смайлики с сердечками оставили фигуристки Елена Радионова, Татьяна Тотьмянина, Елизавета Туктамышева, фигурист Максим Ковтун, а также продюсер Яна Рудковская, которая написала, что девочка очень похожа на маму.

О беременности Липницкой стало известно в июне этого года. 27 июля экс-фигуристка родила дочь, которую назвали Каталина. Избранник Липницкой - фигурист Владислав Тарасенко, с которым они познакомились в группе Этери Тутберидзе.

22-летняя Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году. На счету фигуристки олимпийское золото 2014 года в командных соревнованиях. Также на её счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года.

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