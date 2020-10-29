Разгром "Краснодара", второе поражение "Зенита" и пять голов "МЮ"

Группа Е

Краснодар - Челси 0:4

Севилья - Ренн 1:0

Если в первом матче группового этапа на выезде с "Ренном" Матвей Сафонов был, пожалуй, лучшим игроком в составе "Краснодара", то сегодня в домашнем матче против "Челси" российский голкипер был сам не свой.

Начиналось для "Краснодара" всё хорошо - на 14-й минуте Жоржиньо не смог реализовать пенальти, пробив в штангу. Но на 37-й минуте Сафонов совершил ужасный ляп, который стоил команде гола - мяч после удара Каллума Хадсона-Одои влетел от Сафонова в сетку ворот "быков".

До перерыва счёт так и не изменился, но в последние 15 минут поединка футболисты "Челси" сумели огорчить Сафонова ещё трижды - на 76-й минуте Тимо Вернер реализовал пенальти, на 79-й Хаким Зиеш довёл счёт до крупного, забив свой первый мяч за "Челси". Ну, а точку в матче в добавленное время поставил Кристиан Пулишич, который отправил мяч между ног Сафонова.

После двух туров группу Е возглавляют "Челси" и "Севилья" (по 4 очка), следом идут "Краснодар" и "Ренн" (по одному очку).

🇩🇪 Вернер впервые забил за "Челси" в #ЛигаЧемпионов



🇲🇦 Зиеш открыл счет голам за синих #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/BzF1Yx5LTB — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 28, 2020

Группа F

Боруссия Дортмунд - Зенит 2:0

Брюгге - Лацио 1:1

Матч на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде прошёл без зрителей, так как Министерство здравоохранения земли Северный Рейн-Вестфалия отклонило запрос "Боруссии" о допуске болельщиков на трибуны.

Питерский "Зенит" в Германии потерпел второе поражение подряд на групповом этапе. На этот раз подопечные Сергея Семака проиграли "Боруссии" со счётом 2:0. Голами в составе дортмундцев отметились Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд. "Зенит", к слову, за весь матч не смог нанести ни одного удара в створ ворот.

После двух туров "Зенит" уверенно занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка. "Боруссия" с тремя очками занимает третье место, а в активе "Брюгге" и "Лацио" по четыре очка.

🖤💛 Эрлинг Холанн и его цифры:



🔥 10 голов в 12 матчах #ЛигаЧемпионов

🤯 Забивал в 7 из 8 матчей группового этапа pic.twitter.com/GVpuUSjjcX — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 28, 2020

Группа G

Ференцварош - Динамо Киев 2:2

Ювентус - Барселона 0:2

Центральный матч тура состоялся в Турине, где "Ювентус" без своего лидера Криштиану Роналду у себя дома уступил каталонской "Барселоне". Счёт был открыт в первом тайме - на 14-й минуте автором забитого мяча стал Усман Дембеле, которому ассистировал Лионель Месси. В концовке встречи аргентинец укрепил преимущество "Барселоны", забив с пенальти.

В группе G ситуация выглядит более чем предсказуемо - первой идёт "Барселона" (6 очков), следом идёт "Ювентус" (3 очка) и замыкают группу венгерский "Ференцварош" и киевское "Динамо", которые набрали по одному очку.

😮 Месси дебютировал в #ЛигаЧемпионов в сезоне 2004/05 и с того момента раздал 3️⃣5️⃣ голевых. Больше за этот период только у @Cristiano - 3️⃣8️⃣ pic.twitter.com/TLjSpxFVOa — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 28, 2020

Группа H

Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг 5:0

Истанбул Башакшехир - ПСЖ 0:2

На стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере этим вечером забивали только хозяева. Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль и трижды Маркус Рашфорд поразили ворота "РБ Лейпцига" и принесли "красным дьяволам" более чем уверенную победу во втором туре.

В другом матче группы Н "Пари Сен-Жермен" в Стамбуле добился победы над "Истанбулом" благодаря дублю итальянца Мойзе Кина, которому дважды ассистировал Килиан Мбаппе.

Отметим, что в середине первого тайма поле покинул Неймар, который был заменён из-за травмы. Бразилец повредил мышцу на левой ноге. Сидя за пределами поля, Неймар плакал.