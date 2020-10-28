В Эстонии приняли правила движения для электросамокатов

После изменения закона, в использование принимается новая категория транспортных средств - легкое персональное средство передвижения, которая охватывает все движущиеся при помощи электричества средства передвижения, предназначенные для перевозки одного человека, например, электросамокаты, электрорулы, средства передвижения с использованием равновесия и другие подобные транспортные средства без сидения.

Согласно измененному закону легкое персональное средство передвижения может ездить, прежде всего, в местах, предназначенных для пешеходов и велосипедистов, в качестве исключения по проезжей части. Отрегулированы требования при пересечении дороги и обязанность уступить дорогу, а также обязанности водителя легкого персонального средства передвижения для обеспечения безопасности.

Самой большой разрешенной скоростью установлены 25 километров в час, при этом при непосредственной близости пешехода ехать нужно с не создающей для него опасности скоростью.

Для движения по проезжей части водитель 10-15 лет должен иметь права для управления велосипедом, также водитель моложе 16 лет должен носить закрепленный ремешком шлем. Также введены требования для мощности, наличия отражателей и фонарей, определена допустимая ширина средства передвижения, требования для остановки и парковки, а также размеры штрафов при нарушении правил дорожного движения.

Дополнительно уточнили требования для велосипедов, водителей маленьких мопедов и мопедов, прежде всего, в плане места нахождения на проезжей части и обязанности уступить дорогу.

Также поправки содержат положения перехода, которыми человеку, который купил такое средство передвижения до принятия закона, и средство может развивать скорость больше 25 километров в час, позволяется им пользоваться, но скорость все равно ограничивается установленными 25 километрами в час.