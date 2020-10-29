10 суток ареста: будили под гимн Беларуси, спала при свете и узнала, почему система не работает

29-летняя Шакуро поначалу выражала своё недовольство репостами в соцсетях и хотела, чтобы как можно больше её знакомых, особенно в других странах, узнали о происходящем в Беларуси.

"Понятно, что, публично выражая несогласие, я была готова к любым последствиям. Осознавала, что вокруг творится беспредел, нарушаются абсолютно все права человека", - рассказала Шакуро.

"У меня такой характер: мне морально легче что-то сделать - пускай и то, что в нашей реальности может быть наказуемо, - чем промолчать и поступиться своей совестью".

Мария Шакуро - капитан сборной Беларуси и бронзовый призёр чемпионата Европы по пляжному регби-2017. Игрок и капитан минского клуба РК "Гражданочка".

11 октября Мария приехала на мирную акцию протеста на троллейбусе. Девушка рассказывает, что сначала задержания были точечными, а чуть позже начался разгон. "Я стояла с зонтом и смотрела на то, как сотрудники ОМОНа бегут за толпой людей, и просто попала под раздачу".

"Я пыталась спрашивать у силовиков, за что я задержана. Но ответа, естественно, не получила".

Шакуро рассказала, что даже сидя в автозаке она не испытывала страха, а единстыенные чувства, которые её накрывали - это ярость и презрение. В автозаке, по словам Марии, была очень разношёрстная публика - молодые девочки лет 25, женщина с сыном, рабочий с инструментами, который явно пришёл не на марш.

"Девушек при мне не трогали, но многие парни сидели со следами сильных побоев, кровью на одежде", - вспоминает Шакуро.

В РУВД всех доставленных ждала видеофиксация, сдача отпечатков пальцев, опрос, опись вещей и составление протокола. "У нас были ещё более-менее комфортные условия: можно было сидеть на лавочках и общаться. Знаю, что в других РУВД задержанных просто рассаживали на бетонном полу".

Первые две ночи Шакуро провела на Окрестина. К слову, девушка не была в шоке, когда увидела своё новое спальное место, потому что морально уже была готова к этому. Утром началось знакомство с режимом.

"В шесть часов - подъём под гимн Республики Беларусь. Минут через 10 - завтрак. Обычно это какая-то каша с чаем, от чего я не отказывалась. А вот с обедом и ужином дела обстояли сложнее, потому что я вегетарианка. Как правило, к гарниру на обед дают какую-нибудь котлету и на первое - мясной суп. Поэтому мой рацион на Окрестина ограничивался крупой и хлебом, которого в ИВС выдавали достаточно", - рассказала Шакуро.