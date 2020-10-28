Шуплинска: чтобы все могли учиться дистанционно, нужна и помощь родителей

Она отметила, что родители могут согласовать со школой общую стратегию защиты ребенка в период пандемии, если в этом есть необходимость. "Об этом определенно можно думать", - сказала Шуплинска, в то же время подчеркнув, что это нельзя принять как всеобщую норму, это не просто удвоит работу педагогов, но сделает ее невозможной.

Министр сказала, что, если принято решение оставить ребенка дома, важно, чтобы у родителей была возможность присматривать за ребенком и поддерживать его.

Если у родителей нет такой возможности, то ребенка без объективных причин нельзя не пускать в школу.