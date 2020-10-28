Участники испытания российской вакцины "Спутник V" заразились Covid-19

Российская вакцина "Спутник V" разработана в базируемом в Москве НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Однако сообщения России, что она победила в мировом соревновании в разработке вакцины от Covid-19, в мире оценивали довольно скептически.

Как сообщил руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, положительные результаты теста на Covid-19 были у нескольких человек, принимавших участие в испытаниях вакцины.

Он отметил, что часть участников испытания получают вакцину, а честь - плацебо, поэтому не исключено, что вирусом заразились участники теста, вакцину не получавшие.

Кому из участников испытания давали вакцину, а кому - плацебо, может стать известным в середине ноября, отметил руководитель института.

В испытаниях вакцины "Спутник V" всего участвуют примерно 40 000 добровольцев.