В Риге за две недели Covid-19 заразились 999 человек

В Риге за прошедшие сутки зарегистрированы 98 новых случаев, общее число заболевших за 14 дней в столице составляет 999 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 25 новых случаев, и общее число за две недели превысило 190 человек. Даугавпилс уже долгое время является одним из наиболее затронутых Covid-19 самоуправлений Латвии, где изначально болезнь распространилась в связи со вспышкой в ледовом холле.

В Лиепае зарегистрированы 13 новых случаев, и за две недели общее число заболевших в городе выросло на 53 человека. Недавно SPKC сообщал о распространении Covid-19 через лиепайский ночной клуб Big7.

В Саулкрастком крае констатированы 11 новых заболевших, и всего за две недели их число достигло 16. В последние дни Covid-19 был констатирован у восьми работников и девяти пациентов Саулкрастской больницы, а также у двух работников и семи клиентов дома социальной опеки.

Шесть новых случаев зарегистрированы в Аглонском крае, по пять - в Резекне, Екабпилсе, Валмиере, Марупском и Цесисском краях. По четыре новых случая зарегистрированы в Юрмале, Кекавском, Сигулдском и Царникавском крае.

Новые случаи коронавируса были констатированы и в других регионах Латвии.

Всего на данный момент Covid-19 констатирован в 88 самоуправлениях Латвии. Наибольшее число заболевших за последние две недели - в Риге (999 человек), Даугавпилсе (190), Вецпиебалгском крае (99) и Краславском крае (67).

Из констатированных за последние сутки зараженных 49 человек - в возрасте от 40 до 49 лет, 44 - в возрасте от 50 до 59 лет, а 36 - в возрасте от 20 до 29 лет. В других возрастных группах меньше заболевших.

Напомним, во вторник в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За прошедшие сутки сделано 6015 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,2%.