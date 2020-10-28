Covid-19: Восточная больница планирует привлечь студентов и волонтеров

Восточная больница не только является основным местом, где лечат больных коронавирусом, но и обеспечивает функции колл-центра и пунктов сдачи анализов.

Паэглитис пояснил, что для работы на пунктах приема анализов не обязательно нужны медики. Есть много работ по вводу информации, где помощь очень пригодилась бы.