Макрон требует от ЕС убрать из соцсетей записи террористического содержания

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду в связи с наплывом приведших к убийству французского учителя угроз в интернете потребовал от ЕС выполнения плана обязать социальные сети срочно снимать записи террористического содержания, сообщает AFP.
Крайне необходимо, чтобы европейские переговоры по удалению террористического контента из интернета в течение часа как можно быстрее дали результат, подчеркнул Макрон после встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом в Париже.
В 2018 году ЕС предложил обязать социальные сети и сайты удалять так называемую "террористическую пропаганду" в течение часа после поступления соответствующего распоряжения властей.
В случае неповиновения компаниям вроде Facebook и Twitter грозили бы гигантские штрафы.
"Террористический контент — это не то же самое, что любой иной запрещенный контент: он убивает, он крайне опасен", - сказал Макрон.
16 октября чеченский радикал на улице в пригороде Парижа обезглавил французского учителя истории Самюэля Пати, поскольку тот продемонстрировал на посвященном свободе слова уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.
К убийству учителя привела инициированная отцом одного из учеников из класса Пати кампания в Facebook, призывавшая мобилизоваться против учителя.
Ратас заверил, что Эстония солидарна с Францией в защите "республиканских ценностей" и борьбе с радикальным исламом.
Ратас и Макрон подписали декларацию о стратегическом партнерстве Эстонии и Франции, в рамках которого они намерены еще сильнее укрепить свои тесные связи и международное сотрудничество, в том числе в ЕС и НАТО.