Макрон требует от ЕС убрать из соцсетей записи террористического содержания

Крайне необходимо, чтобы европейские переговоры по удалению террористического контента из интернета в течение часа как можно быстрее дали результат, подчеркнул Макрон после встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом в Париже.

В 2018 году ЕС предложил обязать социальные сети и сайты удалять так называемую "террористическую пропаганду" в течение часа после поступления соответствующего распоряжения властей.

В случае неповиновения компаниям вроде Facebook и Twitter грозили бы гигантские штрафы.

Переговоры пока только ведутся, поскольку интернет-гиганты боятся, что Брюссель будет затыкать рот прибыльным платформам общения.

"Террористический контент — это не то же самое, что любой иной запрещенный контент: он убивает, он крайне опасен", - сказал Макрон.

16 октября чеченский радикал на улице в пригороде Парижа обезглавил французского учителя истории Самюэля Пати, поскольку тот продемонстрировал на посвященном свободе слова уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

К убийству учителя привела инициированная отцом одного из учеников из класса Пати кампания в Facebook, призывавшая мобилизоваться против учителя.

Ратас заверил, что Эстония солидарна с Францией в защите "республиканских ценностей" и борьбе с радикальным исламом.