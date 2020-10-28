Линкайтс: выделенных в госбюджете денег хватит на ремонт всего двух дорог

"В следующем году единственными дорогами, которые мы сможем сделать на эти средства, будут две дороги местного значения - одна в Мадонском крае, а другая в Талсинском. Мы сможем инвестировать в дорожный сектор 5 млн евро, такого спада не было еще ни в один год с момента восстановления независимости", - подчеркнул министр, добавив, что он надеется достичь договоренности с Министерством финансов о привлечении средств Европейского союза (ЕС) для строительства дорог, но в настоящее время ситуация "очень хрупкая и неясная".