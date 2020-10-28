В этом выпуске:

За минувшие сутки в России и Украине от коронавируса умерло рекордное число людей.

В Беларуси 81-й день протестов и третий день общенациональной забастовки.

Неделя до выборов президента США. Трамп сильно отстает от Байдена, но все равно может выиграть.

За сутки в России и Украине от Covid-19 умерло рекордное число людей

По данным на утро 28 октября, в России выявили 16 202 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Больше всего новых заражений зафиксировано в Москве - 3670, Санкт-Петербурге - 727, Московской области - 505, Нижегородской области - 377, Архангельской области - 317. Меньше всего выявлено в Еврейской автономной области - 44 случая, в Чечне - 10 и в Ненецком автономном округе - четыре.

Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в России заболели более 1 563 976 человек, умерли - 26 935 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 346 человек - это новый суточный рекорд по смертности. Предыдущий рекорд был зарегистрирован накануне - 320 умерших.

Роспотребнадзор с 27 октября обязал жителей России носить защитные маски в местах массового скопления людей, в транспорте, на парковках и в лифтах. С 28 октября действует запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и на работу общепита с 23:00 до 6:00.

Новые ограничения ввели, чтобы снизить риски распространения коронавируса в России "в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".

В Москве с 19 октября ночные клубы и бары ввели систему электронной регистрации номеров телефонов на сайте мэрии. Система QR-кода работает таким образом, что если у одного из посетителей выявится коронавирус, то все, кто присутствовал с ним в одном заведении, будут оповещены. В Московской области закрыли музеи, выставки и запретили проводить массовые мероприятия.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 28.10.2020