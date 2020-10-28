TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- За минувшие сутки в России и Украине от коронавируса умерло рекордное число людей.
- В Беларуси 81-й день протестов и третий день общенациональной забастовки.
- Неделя до выборов президента США. Трамп сильно отстает от Байдена, но все равно может выиграть.
За сутки в России и Украине от Covid-19 умерло рекордное число людей
По данным на утро 28 октября, в России выявили 16 202 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых заражений зафиксировано в Москве - 3670, Санкт-Петербурге - 727, Московской области - 505, Нижегородской области - 377, Архангельской области - 317. Меньше всего выявлено в Еврейской автономной области - 44 случая, в Чечне - 10 и в Ненецком автономном округе - четыре.
Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в России заболели более 1 563 976 человек, умерли - 26 935 человек.
Роспотребнадзор с 27 октября обязал жителей России носить защитные маски в местах массового скопления людей, в транспорте, на парковках и в лифтах. С 28 октября действует запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и на работу общепита с 23:00 до 6:00.
Новые ограничения ввели, чтобы снизить риски распространения коронавируса в России "в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".
В Москве с 19 октября ночные клубы и бары ввели систему электронной регистрации номеров телефонов на сайте мэрии. Система QR-кода работает таким образом, что если у одного из посетителей выявится коронавирус, то все, кто присутствовал с ним в одном заведении, будут оповещены. В Московской области закрыли музеи, выставки и запретили проводить массовые мероприятия.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 28.10.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.