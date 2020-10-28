Рижское "Динамо" потерпело "сухое" поражение в Минске

Матч завершился победой минчан со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Это поражение стало для рижской команды шестым подряд.

Рижское "Динамо" после карантина отправилось на выезд с довольно непривычным составом. Несмотря на то, что в команде шесть вратарей, в среду ворота рижан защищал 19-летний Эрик Витолс, а в запасе остался 17-летний Артём Лещенко.

Дебютант Витолс в этом матче отразил 33 броска соперников. В воротах минского "Динамо" был также не самый опытный голкипер - 18-летний Алексей Колосов отразил 22 броска и отпраздновал первую в карьере "сухую" победу в КХЛ.

Заброшенными шайбами в ворота рижан отметились Бреннан Менелл и Егор Шарангович, который оформил дубль.

Далее рижан ожидают выездные матчи против "Трактора" (30.10), "Автомобилиста" (1.11) и "Барыса" (3.11).

Напомним, что на этот выезд с командой не поехали главный тренер "Динамо" Петерис Скудра и его ассистент Александр Ниживий, которые инфицированы Covid-19. Обязанности главного тренера будет исполнять Дмитрий Пархоменко, а помогаеть ему будут Андрей Кудин и Валерий Кулибаба.

Также ближайшие матчи пропустят капитан "Динамо" Лаурис Дарзиньш, вратари Станислав Галимов и Илья Проскуряков, защитники Янис Якс, Роберт Мамчиц, нападающие Мартиньш Дзиеркалс, Константин Комарек, Микс Индрашис, Мэтт Уайт и другие игроки.