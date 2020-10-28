Ср, 28.10.2020
В случае самого негативного сценария развития, если закончатся цветовые зоны, предусмотренные стратегией, правительству придется принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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  • Расширение "удаленки", угроза ЧС и опасное увлечение детей. Все, что вы могли пропустить 28 октября

Расширение "удаленки", угроза ЧС и опасное увлечение детей. Все, что вы могли пропустить 28 октября

ФОТО: TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • За сутки в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, госпитализировано 36 пациентов.
  • В Риге за две недели Covid-19 заразились 999 человек.
  • Министр: чтобы ввести более строгие ограничения, может быть объявлен режим ЧС.
  • Винькеле: в случае ухудшения ситуации будут закрыты кафе и бары, расширят "удаленку".
  • Восточная больница планирует привлечь студентов и волонтеров.
  • Участники испытания российской вакцины "Спутник V" заразились Covid-19.
  • SPKC отправил на карантин всех посетителей концерта хора Латвийского радио в Цесисе.
  • В России врачам запретили публично высказываться о Covid-19.
  • В Резекненском пансионате выявлено 20 случаев Covid-19.
  • Covid-19 выявлен в Саулкрастской больнице и доме социального ухода.
  • В Литве 776 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 125.

Другие события дня:

  • Стакис: в Риге ученики 5-х и 6-х классов могут перейти на удаленное обучение.
  • Шуплинска: чтобы все могли учиться дистанционно, нужна и помощь родителей.
  • Сейм концептуально поддержал проект госбюджета 2021 года.
  • Предприниматели и художники с пустыми рамами от картин вышли на протест.
  • Линкайтс: выделенных в госбюджете денег хватит на ремонт всего двух дорог.
  • Макрон требует от ЕС убрать из соцсетей записи террористического содержания.
  • Электронные сигареты, похожие на фломастер: в Латвии их курят даже девятилетние дети.
  • У патриарха Кирилла и его семьи нашли недвижимость на 2,4 млн евро.
  • Первый Балтийский канал и Radio PIK оштрафованы за ряд существенных нарушений.
  • В Эстонии приняли правила движения для электросамокатов.
  • Вооруженные силы в Адажи предлагают 1000 вакансий.
  • "Согласие" просит Кариньша объявить в стране чрезвычайное положение.
  • В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам тюрьмы. Там морили голодом, насиловали и клеймили женщин.
  • Теперь в Филадельфии: полиция застрелила афроамериканца, что спровоцировало протесты.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Рижское "Динамо" потерпело "сухое" поражение в Минске.
  • Определились финалисты Кубка Латвии по футболу - "Вентспилс" и "Лиепая".
  • Чтобы сообщить о своей беременности Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной.
  • Собчак поддержала Макрона в споре с Кадыровым. Ей стали звонить люди "с кавказским акцентом и с угрозами".

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