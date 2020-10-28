Расширение "удаленки", угроза ЧС и опасное увлечение детей. Все, что вы могли пропустить 28 октября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, госпитализировано 36 пациентов.
- В Риге за две недели Covid-19 заразились 999 человек.
- Министр: чтобы ввести более строгие ограничения, может быть объявлен режим ЧС.
- Винькеле: в случае ухудшения ситуации будут закрыты кафе и бары, расширят "удаленку".
- Восточная больница планирует привлечь студентов и волонтеров.
- Участники испытания российской вакцины "Спутник V" заразились Covid-19.
- SPKC отправил на карантин всех посетителей концерта хора Латвийского радио в Цесисе.
- В России врачам запретили публично высказываться о Covid-19.
- В Резекненском пансионате выявлено 20 случаев Covid-19.
- Covid-19 выявлен в Саулкрастской больнице и доме социального ухода.
- В Литве 776 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 125.
Другие события дня:
- Стакис: в Риге ученики 5-х и 6-х классов могут перейти на удаленное обучение.
- Шуплинска: чтобы все могли учиться дистанционно, нужна и помощь родителей.
- Сейм концептуально поддержал проект госбюджета 2021 года.
- Предприниматели и художники с пустыми рамами от картин вышли на протест.
- Линкайтс: выделенных в госбюджете денег хватит на ремонт всего двух дорог.
- Макрон требует от ЕС убрать из соцсетей записи террористического содержания.
- Электронные сигареты, похожие на фломастер: в Латвии их курят даже девятилетние дети.
- У патриарха Кирилла и его семьи нашли недвижимость на 2,4 млн евро.
- Первый Балтийский канал и Radio PIK оштрафованы за ряд существенных нарушений.
- В Эстонии приняли правила движения для электросамокатов.
- Вооруженные силы в Адажи предлагают 1000 вакансий.
- "Согласие" просит Кариньша объявить в стране чрезвычайное положение.
- В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам тюрьмы. Там морили голодом, насиловали и клеймили женщин.
- Теперь в Филадельфии: полиция застрелила афроамериканца, что спровоцировало протесты.
Немного легких новостей отвлечься:
- Рижское "Динамо" потерпело "сухое" поражение в Минске.
- Определились финалисты Кубка Латвии по футболу - "Вентспилс" и "Лиепая".
- Чтобы сообщить о своей беременности Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной.
- Собчак поддержала Макрона в споре с Кадыровым. Ей стали звонить люди "с кавказским акцентом и с угрозами".