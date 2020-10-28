Ср, 28.10.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
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  • Глава МВД Беларуси намекнул, что силовики потенциально могут пускать в ход летальное оружие

Глава МВД Беларуси намекнул, что силовики потенциально могут пускать в ход летальное оружие

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Глава МВД Беларуси Юрий Караев в среду сообщил, что силы безопасности могут использовать боевые боеприпасы против лиц, участвующих в "саботаже или терактах", сообщает RFE/RL.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовки деятельностью "организованной уголовной группировки" и сообщил, что Беларусь начинает сталкиваться с угрозой терроризма.

Караев, против которого применены санкции ЕС, заявил в интервью, что оружие нельзя использовать против миролюбивых протестующих, но, "если лицо реализует саботаж или теракт, нападает на полицейских, конечно, его нужно остановить всеми имеющимися в распоряжении полиции средствами, начиная от физической силы и заканчивая боевым оружием".

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсификации президентских выборов. В ходе протестов были задержаны примерно 15 000 человек, несколько сотен ранены. Крупнейшие акции протеста проходят по воскресеньям.

Результаты президентских выборов в Беларуси отказались признать Евросоюз и другие западные страны.

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