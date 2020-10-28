Глава МВД Беларуси намекнул, что силовики потенциально могут пускать в ход летальное оружие

Глава МВД Беларуси Юрий Караев в среду сообщил, что силы безопасности могут использовать боевые боеприпасы против лиц, участвующих в "саботаже или терактах", сообщает RFE/RL.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовки деятельностью "организованной уголовной группировки" и сообщил, что Беларусь начинает сталкиваться с угрозой терроризма.
Караев, против которого применены санкции ЕС, заявил в интервью, что оружие нельзя использовать против миролюбивых протестующих, но, "если лицо реализует саботаж или теракт, нападает на полицейских, конечно, его нужно остановить всеми имеющимися в распоряжении полиции средствами, начиная от физической силы и заканчивая боевым оружием".
В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсификации президентских выборов. В ходе протестов были задержаны примерно 15 000 человек, несколько сотен ранены. Крупнейшие акции протеста проходят по воскресеньям.
Результаты президентских выборов в Беларуси отказались признать Евросоюз и другие западные страны.