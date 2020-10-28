Глава МВД Беларуси намекнул, что силовики потенциально могут пускать в ход летальное оружие

Караев, против которого применены санкции ЕС, заявил в интервью, что оружие нельзя использовать против миролюбивых протестующих, но, "если лицо реализует саботаж или теракт, нападает на полицейских, конечно, его нужно остановить всеми имеющимися в распоряжении полиции средствами, начиная от физической силы и заканчивая боевым оружием".