Голосуем! Выбери лучший гол октября в чемпионате Латвии!

RUS TVNET предлагает вам принять участие в опросе и выбрать автора самого красивого гола, который был забит в октябре в чемпионате Латвии по футболу.
Голосование завершится в понедельник, 2 ноября в 23:59.
Якуб Хора ("Рига")
17 октября Хора забил гол на 70-й минуте матча против "Елгавы", обеспечив "Риге" победу со счётом 2:0.
29-летний чешский футболист в этом сезоне сыграл 21 матч и забил 3 гола.
Хорхе Тейшейра ("Валмиера")
17 октября "Валмиера" нанесла разгромное поражение "Тукумсу" со счётом 5:0. В этом матче Эрик Пунцулс оформил хет-трик, а португалец Хорхе Тейшейра - дубль.
21-летний футболист в этом сезоне провёл 17 матчей, забив четыре мяча.
Янис Краутманис ("Тукумс")
4 октября "Тукумс" на своём поле с минимальным счётом обыграл "Даугавпилс" - 2:1. Эта победа стала для "Тукумса" первой в нынешнем сезоне.
Победу дебютанту "Вирслиги" принёс Янис Краутманис, который нанёс точный удар на 93-й минуте встречи. 23-летний Краутманис в этом сезоне провёл 13 матчей и забил один гол.
Додо ("Лиепая")
25 октября в курземском дерби "Лиепая" со счётом 2:0 обыграла "Вентспилс". В составе "Лиепаи" двумя голами отметился бразилец Додо, который сначала реализовал 11-метровый удар, а потом отметился мячом после красивого розыгрыша.
33-летний Додо в этом сезоне в 19 матчах забил 10 голов.
Евгений Козлов ("Вентспилс")
17 октября "Вентспилс" со счётом 2:1 обыграл юрмальский "Спартак". Дублем в составе победителей отметился Евгений Козлов. В этом сезоне 25-летний Козлов провёл 23 матча и забил 9 голов.