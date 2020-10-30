Голосуем! Выбери лучший гол октября в чемпионате Латвии!

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Якуб Хора ("Рига")

17 октября Хора забил гол на 70-й минуте матча против "Елгавы", обеспечив "Риге" победу со счётом 2:0.

29-летний чешский футболист в этом сезоне сыграл 21 матч и забил 3 гола.

Хорхе Тейшейра ("Валмиера")

17 октября "Валмиера" нанесла разгромное поражение "Тукумсу" со счётом 5:0. В этом матче Эрик Пунцулс оформил хет-трик, а португалец Хорхе Тейшейра - дубль.

21-летний футболист в этом сезоне провёл 17 матчей, забив четыре мяча.

Янис Краутманис ("Тукумс")

4 октября "Тукумс" на своём поле с минимальным счётом обыграл "Даугавпилс" - 2:1. Эта победа стала для "Тукумса" первой в нынешнем сезоне.

Победу дебютанту "Вирслиги" принёс Янис Краутманис, который нанёс точный удар на 93-й минуте встречи. 23-летний Краутманис в этом сезоне провёл 13 матчей и забил один гол.

Додо ("Лиепая")

25 октября в курземском дерби "Лиепая" со счётом 2:0 обыграла "Вентспилс". В составе "Лиепаи" двумя голами отметился бразилец Додо, который сначала реализовал 11-метровый удар, а потом отметился мячом после красивого розыгрыша.

33-летний Додо в этом сезоне в 19 матчах забил 10 голов.

Евгений Козлов ("Вентспилс")