Видео ⟩ Яна Брук: "То, что я увидела на своем лице - я не видела никогда в моей жизни"

Как признается Яна, она ощутила себя словно в прошлом. Как будто бы ей 13 лет и она жалуется маме на подростковые прыщи.

"В подростковом возрасте я ходила к дерматологу и косметологу и все, что мне говорили - это гормональное. Ведь у меня переходными возраст, и пока это никак не остановить. Мне выписывали какие то болтушки - они чуть чуть подсушивали кожу", - вспоминает блогер.

Яна выросла и прыщи пропали. Блондинка стала обладательницей красивой и гладкой кожи.

"Так иногда что-то выскакивало, но это мелочи по сравнению с тем, то со мной случилось две недели назад", - начала свою историю Брук.

В салоне у косметолога она сделала пилинг для лица с витамином С.

"Я ничего не колола! Это не мезотерапия и ничего мне не шлифовали... Это просто пилинг/смесь, которую мне нанесли на лицо (и да кстати, я его не сожгла, как некоторые потом говорили)", - объяснила Яна.

ФОТО: https://www.instagram.com/yanabruk

Сначала она проснулась с покраснениями на щеках и чувством сухости кожи.

"Я сразу написала косметологам, которые мне делали этот пилинг. Они ответили, что возможно - это реакция на витамин С", - вспоминает она.

Специалисты ее попросили приехать, что обработать кожу специальным кремом.

"После намазывание этого крема на следующе утро я проснулась "убитой". То, что я увидела на своём лице - я не видела никогда в моей жизни. Я была покрыта большими и маленькими гнойными прыщами, они были красные и набухали от воспаления. Так отреагировала моя кожа на этот пилинг. Индивидуальная реакция", - призналась Яна.

Брук рассказала подписчикам, что плакала без остановки.

"Мое лицо - моя работа. И в тот момент ничего было не сделать. Нет такого крема, который за два часа уберет все ваши прыщи... Такого не существует", - отметила она.

Яна не снимала ничего больше недели.

"Я плакала до тошноты. Вы когда-нибудь блевали от слез? Ну так вот, я даже врагу этого не пожелаю", - заметила она.

Брук не стала скрывать, что перепугались все - ее семья, друзья и хозяйка салона, которая лично звонила Яне.

"Я была злая. Я упустила из за этого деньги, а самое главное время своей жизни и еще главнее - свои нервные клетки. Я очень надеюсь, что этот стресс в дальнейшем не ударит мне по здоровью. Я плакала и не хотела вам показывать свое лицо. Я была потерянная и разбитая в хлам. Меня поддерживала семья - только ей я показывала, что со мной и косметологу-дерматологу", - делится блондинка.

ФОТО: https://www.instagram.com/yanabruk

Сестра и подруги говорили, что надо вернуться к подписчикам. Ведь люди любят Яну не за лицо или кожу, а за харизму и открытость.

Сейчас она набралась храбрости и показала как есть.

"Показала все эти ужасные фото хоть и было очень больно и обидно... Нашла силы. Нашла силы бороться с этой проблемой. Нашла силы быть искренней несмотря не на что. Нашла силы остаться собой перед вами и быть честной. Я победила саму себя", - подытожила девушка.