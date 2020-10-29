10 лет за решеткой: наказание, грозящее за езду на ворованной каршеринговой машине

Вечером в выходной несколько экипажей полиции получили вызов в Ильгюциемс, где синим автомобилем CityBee управляли несовершеннолетние лица. От предприятия аренды была получена информация, что машина несанкционированно начала движение, совершает агрессивные маневры, возможно, она украдена и в ней находятся несовершеннолетние лица. Этого хватило, чтобы был начат поиск машины. Так как предприятие могло предоставить информацию, где машина находится, по пятам за ней долго гнаться не пришлось. Впрочем, увидев проблесковые маячки полиции, ездоки начали бегство и их пришлось разыскивать по дворам домов.

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Нескольких несовершеннолетних, которые пояснили, что испугались, полицейские поймали довольно быстро. Так как на место происшествия были высланы несколько экипажей полиции, стражи порядка встретились на ближайших улицах и проверили 13 подростков. Многим из них после разговора пришлось отправиться домой в сопровождении стражей порядка, так как они еще не достигли возраста 16 лет и после 22 часов находились на улице без родителей или заменяющих их лиц. Кроме того, были начаты две проверки о двух несовершеннолетних, которые еще не достигли 14-летнего возраста, с которого наступает административная ответственность.

Пребывание на улице после десяти вечера - мелочь на фоне других нарушений. Как передача Degpunktā выяснила в Госполиции, дополнительно к зафиксированным дорожной полицией нарушениям по факту этой поездки был начат и уголовный процесс.

Оказалось, в этом случае подростки получили доступ к каршеринговому автомобилю, не используя данные других лиц или как-то иначе, они его просто украли

При пока еще невыясненных обстоятельствах ключи от машины попали в распоряжение водителя, и поездка не были зарегистрирована в системе аренды. Расследование инцидента продолжается, однако, если удастся доказать, что машина украдена, виновнику может грозить до десяти лет за решеткой.