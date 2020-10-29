Covid-19: еще пять регионов Испании закрыли границы перед праздником

Испанские семьи традиционно навещают могилы своих близких в выходные Дня всех святых, чтобы возложить цветы. Так как праздничный день 1 ноября в этом году выпадает на воскресенье, следующий за ним понедельник объявлен выходным, чтобы у жителей было три выходных дня подряд.

В День всех святых примерно шесть миллионов человек отправляются в другие места в Испании.

Правительство региона Мадрида по этой причине планирует закрыть границы региона с пятницы по 2 ноября, сообщила руководитель правительства региона Изабелла Диас Аюсо.

"Мы осознаем, что нам нужно продолжать снижение социальных контактов", - заявила Аюсо на пресс-конференции вместе с представителями трех соседних штатов, также закрывших границы.

О закрытии границ с пятницы до 9 ноября сообщили и регионы Мурси и Андалузии. Эти прибрежные регионы являются популярным местом проведения выходных среди жителей Мадрида и других городов.

В установленный период времени никто не сможет покинуть эти регионы и приехать в них, за исключением серьезных причин, например, получения медицинской помощи или работы.

Три из 17 регионов Испании - Наварра, Риоха и земля Басков - уже ранее в этом месяце закрыли свои границы.

В Испании после завершения строгого национального карантина в июне выросло число новых случаев Covid-19, и ежедневно они диагностируются у тысяч жителей. Выросла и госпитализации пациентов с Covid-19, хоть она и на более низком уровне, чем была в марте и апреле.