Covid-19 больны 14 работников Рижской Восточной больницы

Он подчеркнул, что любое распространение Covid-19 внутри больницы до сих пор удавалось сдерживать.

"В больнице не зафиксировано ни одной цепочки распространения", - сказал Паэглитис.

Он отметил, что медицинский персонал очень строго соблюдает требования эпидемиологической безопасности и пользуется индивидуальными средствами защиты, чтобы ограничить распространение инфекции.