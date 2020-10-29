За сутки в Латвии зарегистрирован 251 новый случай Covid-19; один человек умер

Умер один пациент в возрастной группе от 80 до 90 лет. В целом в Латвии умерли 64 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки госпитализировано 35 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 66

Таким образом, число инфицированных Covid-19 в больницах достигло 197 человек, у 189 пациентов заболевание средней тяжести, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки из больниц выписано 18 человек. В целом за время пандемии на лечении в больницах находилось 383 больных Covid-19 - эти данные включают и выздоровевших, и умерших.

За прошедшие сутки сделано 5105 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,9%.