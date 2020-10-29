Тканевая маска лучше или хуже медицинской? Изготовление и уход

Многие организации, занимающиеся здравоохранением, рекомендуют носить маски даже за пределами медицинских учреждений. Причем часто речь идет не о медицинских масках - кто-то даже настаивает, что нужны тканевые. Однако тканевые маски изучены хуже медицинских, и точно не известно, какие из них эффективнее. Во многом рекомендации экспертов основываются на том, что средств индивидуальной защиты не хватает медицинским работникам, - и одноразовые маски следует беречь для них. Портал "Медуза" рассказывает, что нужно знать, когда вы принимаете решение купить или сделать тканевую маску.
Чаще всего вне медицинских организаций рекомендуют носить тканевые маски
Самое главное, что важно помнить, - любые маски вне медицинских учреждений призваны защитить от болезни прежде всего окружающих. Сейчас очень мало данных, которые позволили бы говорить о том, защищают ли тканевые маски носящих их людей от заражения вирусом.
В основном в официальных рекомендациях сказано, что людям без симптомов ковида и не находящимся в медицинских учреждениях нужно носить тканевые маски (если невозможно соблюдать положенную дистанцию). Такие рекомендации дают, например, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний и Всемирная организация здравоохранения (исключение составляют люди из групп риска и люди с характерными симптомами - им, по мнению ВОЗ, нужно носить медицинские маски). Роспотребнадзор обязал носить именно гигиенические, не медицинские маски.
В Великобритании предлагают носить либо медицинские маски, либо тканевые. Однако Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что лучше все же выбирать медицинские маски. И даже те, кто выступает за тканевые, отмечают, что людям, ухаживающим за пациентами с ковидом или живущим с ними в одном помещении, нужно носить именно медицинские маски.
Тканевые маски (теоретически) могут быть так же эффективны, как медицинские
Медицинские маски делают из мелтблауна или спанбонда. Эти материалы называются неткаными, они создаются с помощью напыления специального состава на плоскую поверхность. В свою очередь, тканевые маски делаются из ниток, сотканных каким-либо образом.
Медицинские маски давно используются в медицинских учреждениях, и эффективность их в сдерживании инфекций доказана. По имеющимся данным, некоторые тканевые маски в теории сопоставимы по эффективности с медицинскими. Однако при исследовании тканевых масок в подавляющем большинстве случаев изучалась их принципиальная способность не пропускать капли, которые могут содержать вирус, а не эффективность в реальной жизни. Это значит, что ученые в основном не сравнивали, сколько людей заболевают, если все носят тканевые либо медицинские маски, а смотрели, насколько хорошо ткань задерживает капли. Иногда для тестов использовали специальный аппарат, иногда - человека.
Проблема в том, что при применении масок в реальной жизни могут вмешиваться различные факторы, которые повлияют на итоговую эффективность: от того, что людям неудобно использовать такие маски и они игнорируют правила их ношения, до того, что маски быстро намокают и от этого становятся менее эффективными. Поэтому любые результаты такого рода исследований нужно воспринимать с определенной долей скепсиса.
Чем плотнее ткань, тем лучше (но не совсем)
Дать какие-либо конкретные рекомендации по выбору ткани сложно, потому что в разных исследованиях даже формально одинаковые ткани давали очень разный результат.
В исследованиях снова и снова демонстрируется довольно очевидная вещь: чем больше плотность нитей, то есть чем больше нитей на квадратный сантиметр, тем меньше капель пропускает эта ткань. Причем этот показатель влияет на эффективность ткани даже больше, чем количество слоев. Другими словами, лучше маска из одного слоя плотной ткани, чем маска из двух слоев условной марли, даже если в сумме количество нитей на квадратный сантиметр в этих двух масках одинаково.
Авторы свежего обзора исследований эффективности тканевых масок делают вывод о том, что суммарная плотность не меньше 300 нитей на квадратный дюйм (примерно 46 нитей на квадратный сантиметр) давала хорошую защиту - фильтровала с эффективностью 80%.
Если маска плохо фильтрует капли, то, возможно, она не только не помогает, но и делает еще хуже. В одном небольшом исследовании, судя по всему, такая ткань дробила крупные капли. В результате капель в общей сложности становилось больше, чем при разговоре без маски. В теории это может навредить, потому что более мелкие капли дольше находятся в воздухе, не падают и остаются потенциальным источником заражения.
С другой стороны, если ткань будет слишком плотной и через нее будет тяжело дышать, воздух может выходить через имеющиеся отверстия по бокам, а сама маска быстро станет мокрой и неэффективной. Чтобы понять, насколько плотная ткань, из которой сделана маска, нужно посмотреть через нее - чем плотнее, тем хуже она будет пропускать свет.
Важный момент, который также нужно учитывать при выборе маски: в ней не должно быть клапана выдоха. Тканевые маски призваны защитить окружающих от человека, который распространяет вирус, но у которого пока нет симптомов. Клапан выдоха же пропускает выдыхаемый воздух, не фильтруя его (так легче дышать), и закрывается при вдохе, чтобы человек вдохнул отфильтрованный воздух.
Если делать маску дома, то есть несколько правил
Всемирная организация здравоохранения предлагает использовать в самодельной маске как минимум три слоя: ближайший к лицу должен достаточно хорошо впитывать влагу (например, это может быть хлопок), внешний - наоборот (например, полиэстер), средний - делать или одно, или другое. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний считают, что лучше использовать маски, состоящие как минимум из двух слоев ткани. Авторы упомянутого обзора предлагают делать многослойные маски (как минимум в два слоя, а лучше в три-четыре) из хлопка, муслина и фланели. Но важно подобрать такое сочетание, чтобы можно было спокойно дышать и спустя какое-то время. И помните: два слоя условной марли хуже одного слоя плотной хлопковой ткани.
В самодельной маске лучше использовать металлический фиксатор, например, из обычной проволоки, чтобы она плотнее прилегала к носу. Маска вообще должна сидеть плотно (но не натягиваться, чтобы не увеличивалось расстояние между нитями). Если маска сидит неплотно, предлагается сверху надеть кусок нейлонового чулка, хотя с эстетической точки зрения этот вариант, вероятно, подойдет не всем.
Авторы упомянутого обзора дают больше рекомендаций, как сделать маску самому, на этом сайте (онлайн-переводчики с каждым днем работают все лучше). Советы есть и на сайте американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, а также на сайте Агентства общественного здравоохранения Англии.
За маской нужно правильно ухаживать
Чтобы тканевая маска не стала источником вирусов для вас и оставалась эффективной, рекомендуется соблюдать такие правила:
- Поменяйте маску, если она стала мокрой, вы ее испачкали или по какой-то причине через нее стало тяжело дышать. Если маска влажная или грязная, положите ее в закрывающийся полиэтиленовый пакет. Если маска сухая и с виду чистая, положите ее в бумажный пакет или в сумку из ткани. Это американские рекомендации. Рекомендации ВОЗ - всегда класть маску в полиэтиленовый пакет.
- Стирайте тканевые маски ежедневно и чаще, если маска испачкана. При стирке используйте мыло или порошок. Рекомендации ВОЗ в этой области довольно строгие: она считает, что маски нужно стирать при температуре 60 °C.
- Если нужно снять маску на время, то ее необходимо положить в безопасное место (тот же бумажный пакет) - туда, где на нее никто не сможет случайно покашлять.
- Мойте руки до и после того, как вы надеваете маску и снимаете ее. И, конечно, не трогайте в процессе глаза, нос и рот.