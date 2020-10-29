Чт, 29.10.2020
Юристы говорят, что в "оранжевой" фазе ограничений может быть недостаточно. В какой-то момент, очевидно, придется вернуться к чрезвычайной ситуации. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
1

Фото ⟩ Александр Гудков приехал в Латвию? Он снова пишет по-латышски

Александр Гудков

ФОТО: https://www.instagram.com/gudokgudok/

Популярный российский комик, шоумен и продюсер Александр Гудков продолжает общаться с латвийскими поклонниками. В Instagram-аккаунте артиста снова появилась надпись на латышском языке.

"Daudz laimes dzimšanas dienā! Mans mīļākais zvirbulis! [в переводе - "С днем рождения! Мой любимый воробушек!"]" - написал Александр под фотографией сестры Наташи. 

Снимок был сделан на берегу Балтийского моря. Артист поставил в качестве геолокации Лиелупе. 

"Люблю", - ответила сестра брату. 

В комментариях последовала положительная реакция: 

"О боже, Гудков говорит по-латышски", "Ничего не понял, но язык очень красивый, прям как пение павлина по утру", "Забавно, что Instagram "звирбулиса" перевел как "животное", а это "воробей", - писали фолловеры. 

Стоит сказать, что большинство решили, что на снимке супруга шоумена - Александра Гагаринская, но оказалось, что это фотография сестры комика - Натальи. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back