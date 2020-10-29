Фото ⟩ Александр Гудков приехал в Латвию? Он снова пишет по-латышски

"Daudz laimes dzimšanas dienā! Mans mīļākais zvirbulis! [в переводе - "С днем рождения! Мой любимый воробушек!"]" - написал Александр под фотографией сестры Наташи.

Снимок был сделан на берегу Балтийского моря. Артист поставил в качестве геолокации Лиелупе.

"Люблю", - ответила сестра брату.

В комментариях последовала положительная реакция:

"О боже, Гудков говорит по-латышски", "Ничего не понял, но язык очень красивый, прям как пение павлина по утру", "Забавно, что Instagram "звирбулиса" перевел как "животное", а это "воробей", - писали фолловеры.