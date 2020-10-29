Борьба с Covid-19: в Лиепае будут проводить рейды в публичных местах

В пятницу, 30 октября, планируется провести рейды в общественном транспорте, в свою очередь на следующей неделе ожидаются рейды и в местах торговли, сказал Вилнитис, отметив, что первоочередная цель рейдов - привлечь внимание людей и объяснить необходимость соблюдать находящиеся в Латвии в силе правила, сообщает агентство LETA.

Вилнитис считает, "что сейчас не то время, чтобы судить, защищает маска или нет", нужно быть законопоcлушными и соблюдать условия, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких людей.

"Если мы в ответ получим такое бесстыдство и агрессию, о которых слышали в течение последних дней, когда двое мужчин ударили контролера общественного транспорта по лицу, муниципальной полиции придется действовать сурово", - указал Вилнитис. "Однако не стоит начинать с наказания - нужно предупредить, указать, помочь. Чатсь людей, которые не понимают такие разговоров, - меньшая часть, и я могу похвалить лиепайчан и наше общество, что большая часть действительно относится к этому очень ответственно".