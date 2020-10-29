Чт, 29.10.2020
Каждый должен действовать по простому принципу: работа, дом свежий воздух. Ограничим контакты за пределами этих мест, не допустим распространения Covid-19! Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

LTV7: Супруга Кариньша ушла на карантин после контакта с зараженным Covid-19

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

После контакта с зараженным Covid-19 прекращена практика семейного врача Анды Карини - супруги премьер-министра Кришьяниса Кариньша, сообщает LTV7.

Как рассказали новостной службе телеканала в пресс-службе премьера, сам Кришьянис Кариньш соблюдает все меры предосторожности, а его супруга в данный момент проживает изолированно от остальных членов семьи.

Это означает, что сам премьер не является контактным лицом и поэтому уходить на карантин ему не нужно.

Напомним, в середине октября на карантин после контакта с Covid-положительным лицом отправился министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце. Он сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, однако министр оставался на карантине до истечения десятидневного срока.

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