LTV7: Супруга Кариньша ушла на карантин после контакта с зараженным Covid-19

После контакта с зараженным Covid-19 прекращена практика семейного врача Анды Карини - супруги премьер-министра Кришьяниса Кариньша, сообщает LTV7.
Как рассказали новостной службе телеканала в пресс-службе премьера, сам Кришьянис Кариньш соблюдает все меры предосторожности, а его супруга в данный момент проживает изолированно от остальных членов семьи.
Это означает, что сам премьер не является контактным лицом и поэтому уходить на карантин ему не нужно.
Напомним, в середине октября на карантин после контакта с Covid-положительным лицом отправился министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце. Он сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, однако министр оставался на карантине до истечения десятидневного срока.