LTV7: Супруга Кариньша ушла на карантин после контакта с зараженным Covid-19

Как рассказали новостной службе телеканала в пресс-службе премьера, сам Кришьянис Кариньш соблюдает все меры предосторожности, а его супруга в данный момент проживает изолированно от остальных членов семьи.

Это означает, что сам премьер не является контактным лицом и поэтому уходить на карантин ему не нужно.