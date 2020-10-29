"Толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет". Бывшая девушка Зверева обвинила его в домашнем насилии

Россиянка Ольга Шарыпова, которая несколько лет была в отношениях со Зверевым, призналась в своём Instagram, что в августе 2019 года её пытались задушить подушкой, ударили головой о стену и скручивали руки. Имя обидчика девушка не назвала, но подписчики тут же предположили, что им был Зверев.

В интервью "Чемпионату" девушка подтвердила, что речь действительно шла о теннисисте.

Александр Зверев - 23-летний немецкий профессиональный теннисист, имеющий русские корни. Финалист одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (US Open 2020).

"Ссоры у нас всегда происходили на пустом месте. Я пыталась выбежать из номера несколько раз, но он не позволял мне. Боялся, что это кто-то может увидеть и услышать. Но в итоге мне удалось вырваться, и я убежала босиком с одним телефоном на шнурке", - рассказала Ольга.

"Сначала я пряталась в гостинице, но Саша спустился вниз и нашёл меня. Я рыдала и пыталась уйти, а он хотел, чтобы я вернулась в номер и мы поговорили. Но я понимала, что в тот момент никакого диалога не будет. Мне было страшно, и я хотела убежать. Но Саша толкнул меня в стену и сказал, что ему за это ничего не будет. И что всем на меня наплевать, что бы он со мной ни сделал", - поделилась девушка.

Ольге удалось проскочить на улицу, где она оказалась одна и босиком. По телефону она смогла списаться с другом, который приехал за ней и отвёз её в свою семью.

После этой ситуации Зверев писал девушке и пытался с ней встретиться. Шарыпова сначала не хотела его видеть, но позже всё-таки решила поговорить.

"Я приехала в отель и ждала его в лобби, потому что карточки от номера у меня не было. Когда он приехал в отель, то просто вышвырнул мои вещи в холл".

Несмотря на всё вышеперечисленное, пара помирилась, и уже через несколько дней Ольга сидела на трибунах и поддерживала Зверева на US Open. Полтора года назад они всё-таки расстались, но Шарыпова решила рассказать обо всём только сейчас.

"Я и так получала достаточно много негатива в свой адрес. Мне нужно было время это пережить и восстановить свою нервную систему после таких отношений. Сейчас, когда я это отпустила и пережила, готова говорить об этом. Раньше не могла", - приводит слова девушки "Чемпионат".