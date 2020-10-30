Катя Войнова - самая яркая и успешная российская лонгбордистка

22-летняя россиянка Катя Войнова - лонгбордистка из Москвы. Она является многократным призёром международных соревнований и одним из лидеров мирового лонгборд-сообщества. Девушка активно популяризирует этот вид спорта, ведя Instagram (128 тысяч подписчиков).

Лонгбординг - вид уличного катания. Лонгборд - это, проще говоря, доска для катания. Внешне он похож на скейтборд, главное отличие - в размерах доски (у лонгборда она на порядок длиннее).

"Лонгборд подходит для людей абсолютно любого возраста, потому что он устойчив и лёгок в освоении. Вам нужен скейтборд, если вы хотите учить сложные скейтерские трюки и кататься в скейтпарках. Он не подходит для катания по городу из-за своего небольшого размера и маленьких жёстких колес", - приводит слова Войновой Spletnik.

Катя выделяется среди других спортсменок яркими красными волосами. Её фишка - головокружительные трюки на любимом лонгборде. В её Instagram можно найти множество видео с дэнсингом на роликовой доске, а также фото с креативным макияжем.

В России лонгбординг начал набирать популярность относительно недавно, но наши соседи уже могут похвастаться успехами на международном уровне. Катя Войнова - тому пример.

Кататься на лонгборде она начала в 15 лет. Тогда она и представить себе не могла, как сильно это изменит её жизнь. Сначала девушка каталась ради удовольствия, но затем познакомилась с единомышленниками и вскоре начала пробовать различные трюки. Уже через год на Катю обратили внимание спонсоры (сейчас среди них есть Nike и Sony), а ещё через год она оказалась на пьедестале турнира в Гамбурге.

Кстати, девушка отмечает, что за всё время увлечения лонгбордингом она никогда не сталкивалась с сексизмом. По ее словам, всё дело в дружном и добром лонгборд-сообществе.

"На гендерные различия внимания никто не обращает. Если говорить обо мне, то я часто соревнуюсь с парнями и никогда не встречала "косых взглядов". Вряд ли лонгбординг можно отнести к мужскому или женскому виду спорта - например, в Корее девушки и парни катаются в равных пропорциях", - говорит Катя.

Сейчас девушка планирует расширять свой бизнес - вместе с мужем они основали бренд Pepper Boards, который занимается производством лонгбордов. Также Катя намерена организовывать больше мероприятий, популяризирующих лонгбординг, и развивать социальные сети.