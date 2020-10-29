Чт, 29.10.2020
Если цифры идут вверх, одним из первых решений будет закрыть бары и кафе. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Правительство Эстонии сократило срок самоизоляции до десяти дней

Тестирование в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: Synlab Eesti

С пятницы, 30 октября, срок обязательной изоляции для тех, кто приезжает в Эстонию из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, будет сокращен с 14 до десяти дней.

Соответствующей договоренности во вторник достигли члены кабмина, официально данное решение правительство Эстонии оформило в четверг.

Правительство приняло принципиальное решение относительно сокращения периода самоизоляции как для прибывающих из-за границы, так и для близких лиц, у которых выявили коронавирус.

Как передала пресс-служба правительства, в дальнейшем прибывающие из-за границы смогут выбирать между двумя тестами и десятидневной самоизоляцией. 

Также будет существовать альтернатива для признанных близко контактировавшими. 

Если у них нет симптомов заболевания, они смогут на десятый день сделать тест, и если он даст отрицательный результат, их период самоизоляции прекратится.

Последние новости

НАВЕРХ
Back