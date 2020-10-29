Региональные и университетские больницы должны будут обеспечить 15% свободных коек

С пятницы региональные и университетские больницы должны держать свободными 15% коек, чтобы обеспечить прием острых пациентов с любыми заболеваниями, сообщила на пресс-конференции государственный секретарь Министерства здравоохранения и председатель Государственной оперативной медицинской комиссии Дайна Мурмане-Умбрашко.
"Мы не можем допустить ситуации, когда Служба неотложной медицинской помощи привозит пациента в больницу, а больница по каким-то причинам не может его принять", - сказала она.
Также больницы должны создать транзитные отделения, где пациенты будут находиться до момента, пока не будет установлено, не инфицированы ли они Covid-19.