Чт, 29.10.2020
В Риге нет учебной модели, когда в одно и то же время часть класса учится очно, а часть на удаленке, потому что это создало бы чрезмерную нагрузку на учителей. Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту

Региональные и университетские больницы должны будут обеспечить 15% свободных коек

ФОТО: EPA/Scanpix

С пятницы региональные и университетские больницы должны держать свободными 15% коек, чтобы обеспечить прием острых пациентов с любыми заболеваниями, сообщила на пресс-конференции государственный секретарь Министерства здравоохранения и председатель Государственной оперативной медицинской комиссии Дайна Мурмане-Умбрашко.

"Мы не можем допустить ситуации, когда Служба неотложной медицинской помощи привозит пациента в больницу, а больница по каким-то причинам не может его принять", - сказала она.

Также больницы должны создать транзитные отделения, где пациенты будут находиться до момента, пока не будет установлено, не инфицированы ли они Covid-19.

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