ВВП Латвии в третьем квартале уменьшился на 3,1%

Валовой внутренний продукт Латвии (ВВП) в третьем квартале этого года по сезонно и календарно не скорректированным данным и по данным быстрой оценки уменьшился на 3,1% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В третьем квартале по сравнению со вторым по сезонно и календарно скорректированным данным ВВП вырос на 6,6%.
Как указывает ЦСУ, на ВВП в третьем квартале, по предварительным расчетам, повлиял прирост в производственных отраслях на 0,4%, тогда как в отраслях услуг было снижение на 4,8%. Среди отраслей услуг прирост наблюдался в розничной торговле - на 4,3%.
В третьем квартале 2020 года ВВП Латвии в сравнительных ценах составил 6,704 млрд евро.
Уточненные данные о ВВП в третьем квартале будут объявлены 30 ноября.