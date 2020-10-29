ВВП Латвии в третьем квартале уменьшился на 3,1%

В третьем квартале по сравнению со вторым по сезонно и календарно скорректированным данным ВВП вырос на 6,6%.

Как указывает ЦСУ, на ВВП в третьем квартале, по предварительным расчетам, повлиял прирост в производственных отраслях на 0,4%, тогда как в отраслях услуг было снижение на 4,8%. Среди отраслей услуг прирост наблюдался в розничной торговле - на 4,3%.