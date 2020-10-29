Второе за день нападение с ножом во Франции: преступник пытался атаковать полицию

Кроме того, стало известно, что в Саудовской Аравии, в городе Джидда, злоумышленник ранил "острым предметом" охранника консульства Франции. Нападавший задержан.

16 октября Францию потрясло убийство школьного учителя истории Сэмюэля Пати в парижском пригороде Конфлан-Сен-Онорин. Молодой исламский радикал отрезал ему голову за то, что он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие в 2015 году поводом для нападения на редакцию опубликовавшего их журнала Charlie Hebdo и спровоцировавшие всемирную дискуссию о свободе слова.