Второе за день нападение с ножом во Франции: преступник пытался атаковать полицию

Во французском Авиньоне преступник с ножом пытался совершить нападение на полицейских, сообщает Europe 1. Нападавший кричал "Аллах акбар", полиция была вынуждена открыть огонь на поражение, сообщает "Медуза".
От полученных травм нападавший скончался на месте происшествия.
Напомним, ранее этим же днем в Ницце вооруженный ножом преступник убил трех посетителей базилики Нотр-Дам.
Кроме того, стало известно, что в Саудовской Аравии, в городе Джидда, злоумышленник ранил "острым предметом" охранника консульства Франции. Нападавший задержан.
Есть ли связь между этими тремя случаями - неизвестно.
16 октября Францию потрясло убийство школьного учителя истории Сэмюэля Пати в парижском пригороде Конфлан-Сен-Онорин. Молодой исламский радикал отрезал ему голову за то, что он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие в 2015 году поводом для нападения на редакцию опубликовавшего их журнала Charlie Hebdo и спровоцировавшие всемирную дискуссию о свободе слова.