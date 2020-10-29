ЕК подготовила предложения по введению достойной минимальной зарплаты в ЕС

Еврокомиссия предложила директиву в масштабах Евросоюза, которая гарантировала бы работающим предприятий и учреждений блока минимальную зарплату в масштабах ЕС, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Директиву необходимо утвердить всем национальным правительствам. Принимая во внимание эту директиву, в дальнейшем каждая страна должна будет предоставлять детальную информацию о своем ВВП, дороговизне жизни, стоимости жилья и после этого, принимая во внимание эту информацию, устанавливать минимальную ставку зарплаты.

"Работающим нужно дать право на адекватную минимальную зарплату, что дало бы возможность жить достойно. 1

Сегодня мы предлагаем юридические гарантии того, что минимальная заработная плата полностью соответствует требованиям и уважает национальные традиции каждого государства-члена ЕС и свободу социальных партнеров", - указала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, эта директива создаст основу честного, всеобъемлющего и устойчивого восстановления экономики после вызванного пандемией Covid-19 кризиса.

"Кризис особенно больно затронул секторы, в которых большая часть работающих - с низкими зарплатами. Эти секторы - розничная торговля, здравоохранение и другие. В свою очередь, 10% работающих в ЕС живут в бедности", - отметила президент Еврокомиссии.

Комиссар по трудоустройству и вопросам социальных прав Николас Шмит указал, что за последнее десятилетие зарплаты в Евросоюзе значительно выросли, однако размер минимальной зарплаты основательно отстал.

"Минимальная зарплата есть во всех странах-участницах Евросоюза. В 21 государстве она установлена законом, а в шести странах - в Дании, Италии, на Кипре, в Австрии, Финляндии и Швеции - ее объем устанавливается с помощью коллективной просьбы", - сказал Шмит.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что социальные партнеры должны сыграть решающую роль в установлении минимальной зарплаты на национальном и местном уровнях.

"Важно постановить, чтобы получатели низких зарплат во время восстановления экономики получили какие-то блага. Этими предложениями мы пытаемся добиться, чтобы работающие в Евросоюзе люди обеспечили себе достойную жизнь вне зависимости от того, где они работают. 1

Социальные партнеры играют важную роль в определении минимальной зарплаты, поэтому мы поддерживаем право социальных партнеров свободно вести переговоры о минимальной зарплате, а в случае, если это невозможно, Еврокомиссии необходимо предоставить юридические правовые нормы, как установить ставку минимальной зарплаты", - сказал Домбровскис.

Директива не предусматривает установление минимальной зарплаты законом, как и общего уровня ставки минимальной зарплаты.