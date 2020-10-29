Больные Covid-19 будут получать амбулаторные услуги в конкретных учреждениях

Больные Covid-19, которым потребуются медицинские услуги, будут получать их в конкретных учреждениях, рассказала журналистам госсекретарь Министерства здравоохранения, председатель Государственной оперативной медицинской комиссии Дайна Мурмане-Умбрашко.
Достигнуто соглашение о том, что лечебные учреждения установят конкретное время и места, а также перечень услуг, на которые может записаться пациент с позитивным анализом на Covid-19.
Список этих лечебных учреждений в понедельник будет опубликован на сайте Национальной службы здравоохранения.
Больницы смогут сами принимать решение об ограничениях в оказании услуг
В отличие от весны, когда конкретные медицинские услуги были на время приостановлены централизованно, теперь больницам разрешено самим ограничивать услуги, сообщила председатель Государственной оперативной медицинской комиссии Дайна Мурмане-Умбрашко.
- пояснила она. В отличие от весны, с экспертами достигнута договоренность, что ограничивать медицинские услуги будут сами больницы.
Если окажется, что все же нужен единый подход, то он будет введен, добавила госсекретарь. Сами больницы определенно лучше знают, какие услуги можно ограничить или немного уменьшить поток пациентов.