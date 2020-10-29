Больные Covid-19 будут получать амбулаторные услуги в конкретных учреждениях

Достигнуто соглашение о том, что лечебные учреждения установят конкретное время и места, а также перечень услуг, на которые может записаться пациент с позитивным анализом на Covid-19.

Список этих лечебных учреждений в понедельник будет опубликован на сайте Национальной службы здравоохранения.

Больницы смогут сами принимать решение об ограничениях в оказании услуг

В отличие от весны, когда конкретные медицинские услуги были на время приостановлены централизованно, теперь больницам разрешено самим ограничивать услуги, сообщила председатель Государственной оперативной медицинской комиссии Дайна Мурмане-Умбрашко.

"Мы централизованно не говорим, что нужно обязательно прекратить, например, хирургические услуги пациентам в дневном стационаре",

- пояснила она. В отличие от весны, с экспертами достигнута договоренность, что ограничивать медицинские услуги будут сами больницы.